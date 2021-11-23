Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bae-ekonomi-bakani-mari-turkiye-ile-ekonomik-iliskiler-gucleniyor-1051083256.html
BAE Ekonomi Bakanı Mari: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor
BAE Ekonomi Bakanı Mari: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T22:42+0300
2021-11-23T22:42+0300
ekonomi
türkiye
mehmet muş
ziyaret
ekonomik ilişkiler
birleşik arap emirlikleri (bae)
abdullah bin tuk el-mari
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma planıWAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/abu-dabi-veliaht-prensi-yarin-turkiyeye-geliyor-1051062301.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250674_155:0:1920:1324_1920x0_80_0_0_70c4944dff51f606953d58790ea13a00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet muş, ziyaret, ekonomik ilişkiler, birleşik arap emirlikleri (bae), abdullah bin tuk el-mari

BAE Ekonomi Bakanı Mari: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor

22:42 23.11.2021
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.
Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.
Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma planı

WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.
BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.
Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
DÜNYA
Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor
12:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:30Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay
23:18MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
23:17Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
23:06İletişim Başkanı Altun: Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır
23:04ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
23:01Burak Elmas ve Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi
22:44Beyaz Ruslar'ın 'Gelibolu Topluluğu' kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde anıldı
22:44ABD: Bulgaristan'ın Kırım ile ilgili sözlerine açıklık getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz
22:42BAE Ekonomi Bakanı Mari: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor
22:26İçişleri'nden Bolu Belediye Meclisinin kararına soruşturma
22:24Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü
22:24Adana'da iki mahalle 'mavi dil' hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
22:19Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
22:12Almanya'da aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
22:09ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
22:01Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı
21:58Açık cezaevlerindeki izin süresi uzatıldı
21:53Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı
21:51Bakan Özer: Ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraktı
21:50Goldman, 2022 faiz artış beklentisini güncelledi