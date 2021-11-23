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Bahçeli: 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir
Bahçeli: 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir
MHP lideri Bahçeli, "Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, 'bittik... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T10:45+0300
2021-11-23T11:34+0300
devlet bahçeli
hdp
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
50+1
politika
seçim
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli siyasette yüzde 50+1 tartışması ile ilgili olarak, ‘Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.’ dedi. Bahçeli, 'Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur.' derken 'Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçim. Erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: * Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır.* Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Bu kutlu davanın önüne asla sekte vuramaz. Kim Türk milletinin hasmıysa eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek zorundayız. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir. * Şimdiye kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık.* Kim Türk milletinin hasmı ise eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de hasmımızdır. Tarafımızı açık etmek mecburiyetindeyiz, bizim tarafımız millettir, tüyü bitmemiş yetimdir, demokrasidir.* Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyorsa, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir. 'Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalıdır'* Sınıfında öğrencileriyle baş başa kaldığında kirasını nasıl ödeyeceğini, nasıl geçineceğini, borç yükünün altından nasıl kalkacağını düşünen bir öğretmenin verimli olması mümkün değildir. Öğretmenlerimiz huzurluysa öğrencilerimiz de huzurlu olacaktır. * Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalıdır.'Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir?'* Türkiye'ye karşı nerede cephe açılmışsa maalesef, CHP'den, İP'e, HDP'ye kadar hepsi oradadır. * Türkiye'ye karşı nerede bir cephe açılmışsa; CHP'den İP'ine, HDP'den marjinal örgütlerine hepsi oradadır. Zillet partilerinin hem yönetim sistemiyle, hem milli birliğiyle istiklal davasıyla iflah olmaz meseleleri vardır. Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir Yunan medyasına demeç vermiş; yine çuvallamış. Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış Teşkilatı'nı kurucağız' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu; savaş nerededir? Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatı kapsamında 731 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kılıçdaroğlu'nurahatsız mı etmiştir? PKK ile HDP'nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu cümle alem gördü de bir tek siz mi göremediniz? Bu nasıl pes etmiş, teslim olmuş, katile hayran olmuş sefil bir zihniyettir. * Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla 'helalleşme' sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? * CHP'nin teröristlerle ve Sorosçularla bu denli iç içe geçmesi öncelikle kendi geçmişlerine hakarettir. * Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarımızda başörtülü bakan olacak' söylemi, tam anlamıyla bir sömürüdür.* İP’in başkanı Türkiye’nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş. Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Salt çoğunluk sistemini değiştirmek yönetim sistemine güvensizliği körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.'Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur'* 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler.* Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz. Ekonomi sadece ekonomi olmaktan çıkmış, pek çok değişkenin tesiri altına girmiş, şayet kontrol sizde değilse baskı aracına dönüşmesi de kaçınılmaz hale gelmiştir.* Küresel enflasyon tırmanış halindedir. Yüksek faiz üretim kapasitesini kısıtlamaktadır. * Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biri, Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, 'bittik, tükendik' demek felaket tellallığıdır. * Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği, erken seçimdir. Erken seçim falan yoktur, seçimler 2023 Haziran ayında yapılacaktır.
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devlet bahçeli, hdp, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, 50+1, seçim

Bahçeli: 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir

10:45 23.11.2021 (güncellendi: 11:34 23.11.2021)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, 'bittik, tükendik' demek felaket tellallığıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli siyasette yüzde 50+1 tartışması ile ilgili olarak, ‘Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.’ dedi.
Bahçeli, 'Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur.' derken 'Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçim. Erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
* Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır.
* Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Bu kutlu davanın önüne asla sekte vuramaz. Kim Türk milletinin hasmıysa eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek zorundayız. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir.
* Şimdiye kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık.
* Kim Türk milletinin hasmı ise eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de hasmımızdır. Tarafımızı açık etmek mecburiyetindeyiz, bizim tarafımız millettir, tüyü bitmemiş yetimdir, demokrasidir.
* Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyorsa, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir.

'Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalıdır'

* Sınıfında öğrencileriyle baş başa kaldığında kirasını nasıl ödeyeceğini, nasıl geçineceğini, borç yükünün altından nasıl kalkacağını düşünen bir öğretmenin verimli olması mümkün değildir. Öğretmenlerimiz huzurluysa öğrencilerimiz de huzurlu olacaktır.
* Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalıdır.

'Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir?'

* Türkiye'ye karşı nerede cephe açılmışsa maalesef, CHP'den, İP'e, HDP'ye kadar hepsi oradadır.
* Türkiye'ye karşı nerede bir cephe açılmışsa; CHP'den İP'ine, HDP'den marjinal örgütlerine hepsi oradadır. Zillet partilerinin hem yönetim sistemiyle, hem milli birliğiyle istiklal davasıyla iflah olmaz meseleleri vardır. Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir Yunan medyasına demeç vermiş; yine çuvallamış. Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış Teşkilatı'nı kurucağız' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu; savaş nerededir? Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatı kapsamında 731 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kılıçdaroğlu'nurahatsız mı etmiştir? PKK ile HDP'nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu cümle alem gördü de bir tek siz mi göremediniz? Bu nasıl pes etmiş, teslim olmuş, katile hayran olmuş sefil bir zihniyettir.
* Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla 'helalleşme' sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir?
* CHP'nin teröristlerle ve Sorosçularla bu denli iç içe geçmesi öncelikle kendi geçmişlerine hakarettir.
* Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarımızda başörtülü bakan olacak' söylemi, tam anlamıyla bir sömürüdür.
* İP’in başkanı Türkiye’nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş. Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Salt çoğunluk sistemini değiştirmek yönetim sistemine güvensizliği körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.

'Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur'

* 50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler.
* Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz. Ekonomi sadece ekonomi olmaktan çıkmış, pek çok değişkenin tesiri altına girmiş, şayet kontrol sizde değilse baskı aracına dönüşmesi de kaçınılmaz hale gelmiştir.
* Küresel enflasyon tırmanış halindedir. Yüksek faiz üretim kapasitesini kısıtlamaktadır.
* Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biri, Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, 'bittik, tükendik' demek felaket tellallığıdır.
* Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği, erken seçimdir. Erken seçim falan yoktur, seçimler 2023 Haziran ayında yapılacaktır.
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