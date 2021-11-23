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https://tr.sputniknews.com/20211123/bakan-akar-somali-genelkurmay-baskani-rageyi-kabul-etti-1051082674.html
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T22:19+0300
2021-11-23T22:19+0300
2021-11-23T22:19+0300
türkiye
türkiye
hulusi akar
yaşar güler
odawa yusuf rage
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
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türkiye, hulusi akar, yaşar güler, odawa yusuf rage
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.