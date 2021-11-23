https://tr.sputniknews.com/20211123/bakan-koca-pendik-devlet-hastanesindeki-saldirgan-tutuklandi-1051081313.html

Bakan Koca: Pendik Devlet Hastanesi'ndeki saldırgan tutuklandı

Bakan Koca: Pendik Devlet Hastanesi'ndeki saldırgan tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Pendik’te bir doktorun saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan saldırganın tutuklandığı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T21:43+0300

2021-11-23T21:43+0300

2021-11-23T21:43+0300

türkiye

pendik

darp

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Pendik Devlet Hastanesi'ndeki şiddet olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

türkiye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pendik, darp, doktor