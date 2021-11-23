Bakan Koca: Pendik Devlet Hastanesi'ndeki saldırgan tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Pendik’te bir doktorun saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan saldırganın tutuklandığı bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Pendik Devlet Hastanesi'ndeki şiddet olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:
"Pendik Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız."