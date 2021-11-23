https://tr.sputniknews.com/20211123/bakan-ozer-ulkemiz-egitimde-zor-zamanlari-geride-birakti-1051081601.html

Bakan Özer: Ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraktı

Bakan Özer: Ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlığıyla ülkemiz, eğitimde... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T21:51+0300

2021-11-23T21:51+0300

2021-11-23T21:51+0300

türkiye

eğitim

öğretmenler günü

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde öğrenciler için canla başla çaba sarf eden öğretmenlere şahit olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu belirtti.Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.'Öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır'Bakanlığın gücünü milletin genç dimağlarına ışık tutan öğretmenlerden aldığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:Başöğretmen Atatürk ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygıyla yad ettiğini aktaran Bakan Özer, emekli öğretmenlere sağlık, görevi başındaki öğretmenlere ise başarılar diledi.

https://tr.sputniknews.com/20211117/milli-egitim-bakani-ozer-okullar-22-eylulde-egitime-baslayacak-karantinada-sinif-kalmayacak--1050878216.html

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eğitim, öğretmenler günü, mahmut özer