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https://tr.sputniknews.com/20211123/basak-cengizin-adi-karabuk-universitesi-mimarlik-fakultesine-verildi-1051057151.html
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T07:44+0300
2021-11-23T07:44+0300
2021-11-23T07:44+0300
türkiye
karabük üniversitesi
başak cengiz
can göktuğ boz
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İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi.Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/can-goktug-boz-tarafindan-oldurulen-basak-cengizin-on-otopsi-raporu-cikti-1050928804.html
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karabük üniversitesi, başak cengiz, can göktuğ boz
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi.
İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi.
Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.