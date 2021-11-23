Belarus: Polonya göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı

Polonya güvenlik güçlerinin gece saatlerinde göçmenleri ülke topraklarından çıkarmaya çalıştığını ancak göçmenlerin Belarus'a gitmeyi reddettiğini belirten Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, "Polonya askerleri, sığınmacıları dağıtmak için sınır hattı üzerinden Belarus topraklarına ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz fırlattı" dedi. Bunun Polonyalı güçlerin göçmenlere karşı özel araçlar kullandığı ilk vaka olmadığına dikkat çeken komite, "Polonyanın ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanması, uluslararası hukuk normlarını ihlal etmekte olup savunmasız sığınmacı grubuna yönelik doğrudan saldırganlıktır" ifadelerini kullandı. Komite, Polonya'nın bu tür eylemlerinin gerilimi tırmandırdığını ve göçmenleri karşılık vermeye kışkırttığını ekledi.
Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Polonya'nın sınırdaki göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.
Polonya güvenlik güçlerinin gece saatlerinde göçmenleri ülke topraklarından çıkarmaya çalıştığını ancak göçmenlerin Belarus'a gitmeyi reddettiğini belirten Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, "Polonya askerleri, sığınmacıları dağıtmak için sınır hattı üzerinden Belarus topraklarına ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz fırlattı" dedi.
Bunun Polonyalı güçlerin göçmenlere karşı özel araçlar kullandığı ilk vaka olmadığına dikkat çeken komite, "Polonyanın ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanması, uluslararası hukuk normlarını ihlal etmekte olup savunmasız sığınmacı grubuna yönelik doğrudan saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.
Komite, Polonya'nın bu tür eylemlerinin gerilimi tırmandırdığını ve göçmenleri karşılık vermeye kışkırttığını ekledi.