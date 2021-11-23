https://tr.sputniknews.com/20211123/belarus-polonya-gocmenlere-karsi-ses-bombasi-ve-goz-yasartici-gaz-kullandi--1051073784.html

Belarus: Polonya göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı

Belarus: Polonya göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı

Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Polonya'nın sınırdaki göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T17:16+0300

2021-11-23T17:16+0300

2021-11-23T17:19+0300

polonya

belarus

göçmen

ses bombası

göz yaşartıcı gaz

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Polonya güvenlik güçlerinin gece saatlerinde göçmenleri ülke topraklarından çıkarmaya çalıştığını ancak göçmenlerin Belarus'a gitmeyi reddettiğini belirten Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, "Polonya askerleri, sığınmacıları dağıtmak için sınır hattı üzerinden Belarus topraklarına ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz fırlattı" dedi. Bunun Polonyalı güçlerin göçmenlere karşı özel araçlar kullandığı ilk vaka olmadığına dikkat çeken komite, "Polonyanın ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanması, uluslararası hukuk normlarını ihlal etmekte olup savunmasız sığınmacı grubuna yönelik doğrudan saldırganlıktır" ifadelerini kullandı. Komite, Polonya'nın bu tür eylemlerinin gerilimi tırmandırdığını ve göçmenleri karşılık vermeye kışkırttığını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-polonyali-askerlerin-mudahalesinde-132-gocmen-yaralandi-1051048523.html

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polonya, belarus, göçmen, ses bombası, göz yaşartıcı gaz