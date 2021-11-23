https://tr.sputniknews.com/20211123/besiktas-baskani-cebiden-dolar-yorumu-sporu-mali-acidan-yonetebilmek-cok-daha-zor-hale-gelmistir-1051071231.html

Beşiktaş Başkanı Çebi'den kur artışı yorumu: Sporu mali açıdan yönetebilmek daha zor hale gelmiştir

Beşiktaş Başkanı Çebi'den kur artışı yorumu: Sporu mali açıdan yönetebilmek daha zor hale gelmiştir

Beşiktaş Başkanı Çebi, döviz kurundaki artışın ve TL'nin değer kaybının spor kulüplerine olan yansımasına ilişkin, "Bu kurlarla spor yürütülemez hale... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T16:11+0300

2021-11-23T16:11+0300

2021-11-23T16:22+0300

beşiktaş

spor

dolar

kur

ahmet nur çebi

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Doların 12 TL’yi geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu da sıkıntıya düştü.Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödeme yapmakta zorlanacak.Kurdaki artışın futbol kulüplerine etkisini Cumhuriyet’ten İrem Yavuz’a değerlendiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.

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beşiktaş, dolar, kur, ahmet nur çebi