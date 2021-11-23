https://tr.sputniknews.com/20211123/beyaz-ruslarin-gelibolu-toplulugu-kurulusunun-100uncu-yildonumunde-anildi-1051083577.html

Beyaz Ruslar'ın 'Gelibolu Topluluğu' kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde anıldı

Beyaz Ruslar'ın 'Gelibolu Topluluğu' kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde anıldı

Gelibolu’da Rusya Ordusu Birinci Kolordusu bünyesinde 22 Kasım 1921’de oluşturulan ‘Gelibolu Topluluğu’, kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde etkinliklerle... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T22:44+0300

2021-11-23T22:44+0300

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türkiye

rusya ordusu

gelibolu

beyaz ruslar

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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda, Rusya Ordusunun General A.P. Kutepov’un komutasındaki Birinci Kolordu subayları tarafından oluşturulan ‘Gelibolu Topluluğunun’ 100'üncü yıldönümüne adanan anma etkinliklerine yer verildi.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun aktardığı bilgilere göre Gelibolu’da düzenlenen anma etkinliklerine Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, Ankara Rus-Türk Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, Türk üniversiteleri ve kamu kuruluşlarının temsilcileri, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri ve Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Türkiye Temsilciliği yetkilileri katıldıAnma etkinliklerinden sonra katılımcılar, 1920-21'li yıllarda Gelibolu'da ölen Ruslar anısına yapılan anıta çiçek bıraktı.Aynı gün Gelibolu’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde, o yılların olaylarına adanmış restore edilmiş fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı, aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın İbrahimov tarafından hazırlanan, Gelibolu Belediyesi ve Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin katkılarıyla yayınlanan fotoğraf albümünün tanıtımı yapıldı.

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