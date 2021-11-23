Beyaz Saray'dan benzin fiyatına fren: Stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanılacak

ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarıyla mücadele için ülkenin acil durum stoklarından 50 milyon varil ham petrolün serbest bırakılmasını emretti. OPEC ve müttefik üreticileri pandemi kısıtlamalarının gevşemesi sonrası artan talebi karşılamak için daha fazla petrol pompalamaya ikna etmede başarısız olan Washington, yükselen enerji fiyatlarını dizginleme amacıyla bu hamleyi yaptı.Reuters'e konuşan Biden yönetiminden bir kaynak, rezervlerin serbest bırakılmasının Asya'daki Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi büyük enerji tüketicileri ve Britanya'yla koordine edildiğini söyledi.
ABD'de tedarik sıkıntısı ve kabaran enerji faturalarıyla boğuşan Başkan Joe Biden, acil petrol rezervlerini devreye soktu.
ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarıyla mücadele için ülkenin acil durum stoklarından 50 milyon varil ham petrolün serbest bırakılmasını emretti. OPEC ve müttefik üreticileri pandemi kısıtlamalarının gevşemesi sonrası artan talebi karşılamak için daha fazla petrol pompalamaya ikna etmede başarısız olan Washington, yükselen enerji fiyatlarını dizginleme amacıyla bu hamleyi yaptı.
Reuters'e konuşan Biden yönetiminden bir kaynak, rezervlerin serbest bırakılmasının Asya'daki Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi büyük enerji tüketicileri ve Britanya'yla koordine edildiğini söyledi.