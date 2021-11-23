https://tr.sputniknews.com/20211123/beyaz-saraydan-benzin-fiyatina-fren-stratejik-petrol-rezervlerinden-50-milyon-varil-kullanilacak-1051068920.html

Beyaz Saray'dan benzin fiyatına fren: Stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanılacak

Beyaz Saray'dan benzin fiyatına fren: Stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanılacak

ABD'de tedarik sıkıntısı ve kabaran enerji faturalarıyla boğuşan Başkan Joe Biden, acil petrol rezervlerini devreye soktu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:19+0300

2021-11-23T15:19+0300

2021-11-23T15:46+0300

dünya

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050981726_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b71e4aeb36048382f3eeacff2efd1343.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarıyla mücadele için ülkenin acil durum stoklarından 50 milyon varil ham petrolün serbest bırakılmasını emretti. OPEC ve müttefik üreticileri pandemi kısıtlamalarının gevşemesi sonrası artan talebi karşılamak için daha fazla petrol pompalamaya ikna etmede başarısız olan Washington, yükselen enerji fiyatlarını dizginleme amacıyla bu hamleyi yaptı.Reuters'e konuşan Biden yönetiminden bir kaynak, rezervlerin serbest bırakılmasının Asya'daki Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi büyük enerji tüketicileri ve Britanya'yla koordine edildiğini söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd