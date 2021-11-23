https://tr.sputniknews.com/20211123/bir-guney-kore-yapimi-gitti-digeri-geldi-yeni-rekor-squid-gamei-gecen-hellboundda-1051065414.html

Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da

Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da

Netflix'te toplamda 46 gün 'en çok izlenenler' listesinin ilk sırasını kimseye bırakmayan 'Squid Game'i bir diğer Güney Kore yapımı olan 'Hellbound' geçmeyi... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T13:51+0300

2021-11-23T13:51+0300

2021-11-23T13:57+0300

yaşam

netflix

dizi

rekor

squid game

hellbound

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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'te 'Squid Game' dizisinin ardından bir Güney Kore yapımı daha izlenme rekoru kırıyor. Netflix'ten henüz resmi bir açıklama olmasa da FlixPatrol sitesindeki verilere göre 19 Kasım'da yayınlanan 'Hellbound' adlı korku dizisi ilk 24 saatte 80'den fazla ülkede ilk sıraya yükselerek, Netflix'in bu zamana kadarki en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in tahtına oturdu. Netflix'teki tanıtımına göre 6 bölümlük dizide doğaüstü varlıklar insanları kanlı biçimde cezalandırarak cehenneme mahkum ediyor. Bu ortam da ilahi adalet temelinde kurulan dini bir gruba zemin hazırlıyor. Oyuncu kadrosunda 2018 tarihli 'Şüphe' (Burning) filminden de hatırlanacak Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min'in yer aldığı diziyi, 2016'da vizyona giren 'Zombi Ekspresi' (Train To Busan) filminin yönetmeni Yeon Sang-ho yönetti. Dizi eylülde 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/squid-game-nedeniyle-bir-kisi-daha-hastanelik-oldu-1051026104.html

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netflix, dizi, rekor, squid game, hellbound