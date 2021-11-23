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Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da
Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da
Netflix'te toplamda 46 gün 'en çok izlenenler' listesinin ilk sırasını kimseye bırakmayan 'Squid Game'i bir diğer Güney Kore yapımı olan 'Hellbound' geçmeyi... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:51+0300
2021-11-23T13:57+0300
yaşam
netflix
dizi
rekor
squid game
hellbound
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'te 'Squid Game' dizisinin ardından bir Güney Kore yapımı daha izlenme rekoru kırıyor. Netflix'ten henüz resmi bir açıklama olmasa da FlixPatrol sitesindeki verilere göre 19 Kasım'da yayınlanan 'Hellbound' adlı korku dizisi ilk 24 saatte 80'den fazla ülkede ilk sıraya yükselerek, Netflix'in bu zamana kadarki en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in tahtına oturdu. Netflix'teki tanıtımına göre 6 bölümlük dizide doğaüstü varlıklar insanları kanlı biçimde cezalandırarak cehenneme mahkum ediyor. Bu ortam da ilahi adalet temelinde kurulan dini bir gruba zemin hazırlıyor. Oyuncu kadrosunda 2018 tarihli 'Şüphe' (Burning) filminden de hatırlanacak Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min'in yer aldığı diziyi, 2016'da vizyona giren 'Zombi Ekspresi' (Train To Busan) filminin yönetmeni Yeon Sang-ho yönetti. Dizi eylülde 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/squid-game-nedeniyle-bir-kisi-daha-hastanelik-oldu-1051026104.html
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netflix, dizi, rekor, squid game, hellbound

Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da

13:51 23.11.2021 (güncellendi: 13:57 23.11.2021)
© Fotoğraf : NetflixHellbound
Hellbound - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf : Netflix
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Netflix'te toplamda 46 gün 'en çok izlenenler' listesinin ilk sırasını kimseye bırakmayan 'Squid Game'i bir diğer Güney Kore yapımı olan 'Hellbound' geçmeyi başardı.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'te 'Squid Game' dizisinin ardından bir Güney Kore yapımı daha izlenme rekoru kırıyor.
Netflix'ten henüz resmi bir açıklama olmasa da FlixPatrol sitesindeki verilere göre 19 Kasım'da yayınlanan 'Hellbound' adlı korku dizisi ilk 24 saatte 80'den fazla ülkede ilk sıraya yükselerek, Netflix'in bu zamana kadarki en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in tahtına oturdu.
Netflix'teki tanıtımına göre 6 bölümlük dizide doğaüstü varlıklar insanları kanlı biçimde cezalandırarak cehenneme mahkum ediyor. Bu ortam da ilahi adalet temelinde kurulan dini bir gruba zemin hazırlıyor.
Oyuncu kadrosunda 2018 tarihli 'Şüphe' (Burning) filminden de hatırlanacak Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min'in yer aldığı diziyi, 2016'da vizyona giren 'Zombi Ekspresi' (Train To Busan) filminin yönetmeni Yeon Sang-ho yönetti.
Dizi eylülde 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.
Singapur'daki bir kafede de müşteriler dizideki dalgona şekerli tatlıyla oynanan oyunu deniyor. Dizide karakterler oynamak zorunda oyunlardan biri kapsamında tüm parçayı kırmadan dalgona adı verilen kırılgan bir şekeri kutusundan oymaya çalışıyordu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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