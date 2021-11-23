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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bm-afganistanin-bankacilik-sistemi-cokusun-esiginde-1051053593.html
BM: Afganistan'ın bankacılık sistemi çöküşün eşiğinde
BM: Afganistan'ın bankacılık sistemi çöküşün eşiğinde
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Taliban'ın kontrolüne girdikten sonra şiddetli bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Afganistan'da bankacılık... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T02:10+0300
2021-11-23T02:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kriz
mevduat
bankacılık
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da şiddetli bir ekonomik kriz hakim.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan raporda, Afganistan'ın bankacılık ve finans sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.Ülkenin finans ve banka ödeme sistemlerine kargaşanın hakim olduğu kaydedilen raporda, "Afganistan'ın sınırlı üretim kapasitesini iyileştirmek ve bankacılık sisteminin çökmesini önlemek için banka yönetimi sorunu hızlı bir şekilde çözülmeli" ifadelerine yer verildi.Raporda, Afganistan'daki bankacılık sektörünün toplam mevduatının 2020 sonunda 2.8 milyar dolardan, eylül ayında 2 milyar dolara düştüğü ifade edildi.Rapora göre, mevcut gidişat ve para çekme kısıtlamaları nedeniyle mevduatların 2021'in sonunda 1.7 milyar dolara düşmesi ve bunun da Afganistan'ın bankacılık sektörünün çöküşüne yol açması bekleniyor.UNDP'nin mukim temsilcisi Abdallah el-Dardari, yaptığı açıklamada, bankacılık sistemi olmadan Afganistan'daki insani krize çözüm bulunamayacağını vurguladı.Dardari, "Afganların tamamen izole olduğunu gerçekten görmek istiyor muyuz?" dedi.Bununla beraber ülkenin kredi piyasası da düşüşte. Geçen yıl sonunda 33 milyar dolar olan toplam krediler, eylül ayında 307 milyon dolara geriledi.UNDP, ülkenin bankacılık sisteminde çöküşün yaşanmasını önlemek için mevduat sahiplerine sigorta, bankacılık sistemi için yeterli likidite, kredi garantileri ve kredi geri ödeme erteleme seçeneklerini içeren hızlı ve kararlı bir eylemde bulunma çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/afganistanda-yoksul-aileler-gecinebilmek-icin-cocuklarini-satiyor-1049917920.html
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afganistan, taliban, kriz, mevduat, bankacılık

BM: Afganistan'ın bankacılık sistemi çöküşün eşiğinde

02:10 23.11.2021 (güncellendi: 02:12 23.11.2021)
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Taliban'ın kontrolüne girdikten sonra şiddetli bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Afganistan'da bankacılık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da şiddetli bir ekonomik kriz hakim.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan raporda, Afganistan'ın bankacılık ve finans sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.
Ülkenin finans ve banka ödeme sistemlerine kargaşanın hakim olduğu kaydedilen raporda, "Afganistan'ın sınırlı üretim kapasitesini iyileştirmek ve bankacılık sisteminin çökmesini önlemek için banka yönetimi sorunu hızlı bir şekilde çözülmeli" ifadelerine yer verildi.
Raporda, Afganistan'daki bankacılık sektörünün toplam mevduatının 2020 sonunda 2.8 milyar dolardan, eylül ayında 2 milyar dolara düştüğü ifade edildi.
Rapora göre, mevcut gidişat ve para çekme kısıtlamaları nedeniyle mevduatların 2021'in sonunda 1.7 milyar dolara düşmesi ve bunun da Afganistan'ın bankacılık sektörünün çöküşüne yol açması bekleniyor.
UNDP'nin mukim temsilcisi Abdallah el-Dardari, yaptığı açıklamada, bankacılık sistemi olmadan Afganistan'daki insani krize çözüm bulunamayacağını vurguladı.
Dardari, "Afganların tamamen izole olduğunu gerçekten görmek istiyor muyuz?" dedi.
Bununla beraber ülkenin kredi piyasası da düşüşte. Geçen yıl sonunda 33 milyar dolar olan toplam krediler, eylül ayında 307 milyon dolara geriledi.
UNDP, ülkenin bankacılık sisteminde çöküşün yaşanmasını önlemek için mevduat sahiplerine sigorta, bankacılık sistemi için yeterli likidite, kredi garantileri ve kredi geri ödeme erteleme seçeneklerini içeren hızlı ve kararlı bir eylemde bulunma çağrısı yaptı.
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