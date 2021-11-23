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https://tr.sputniknews.com/20211123/bolu-belediye-meclisi-karari-hakkinda-resen-inceleme-baslatildi-1051072930.html
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:47+0300
2021-11-23T16:47+0300
türkiye
bolu
suriyeli sığınmacılar
tanju özcan
insan hakları
belediye başkanı
sığınmacılar
türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)
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TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikahlarda Yabancı Uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapıldığı bildirildi.Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20211123/adalet-bakani-gulden-bolu-belediyesine-kamu-hizmetinden-yararlanmada-herkes-esit-1051062738.html
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bolu, suriyeli sığınmacılar, tanju özcan, insan hakları, belediye başkanı, sığınmacılar, türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)

Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı

16:47 23.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldığı açıklandı.
TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikahlarda Yabancı Uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapıldığı bildirildi.
Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"22 Kasım 2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin Haberler basına yansımıştır. 6701 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendine göre; 'ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca 'kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23 Kasım 2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır."

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