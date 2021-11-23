Bulgaristan'da kaza: İstanbul'dan çıkan otobüsteki 46 kişi yanarak öldü

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.Pernik kentindeki Struma otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Otobüs İstanbul'dan hareket ettiOtobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Bulgaristan'da bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.
NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
Pernik kentindeki Struma otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Otobüs İstanbul'dan hareket etti
Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.
Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.