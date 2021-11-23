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Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi: 'Eski sistemden beslenen aktörler var'
Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi: 'Eski sistemden beslenen aktörler var'
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T20:29+0300
2021-11-23T20:31+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
nihat özdemir
burak elmas
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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Burak Elmas ve Nihat Özdemir buluşmasına TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Ali Polat Bengiserp de katıldı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettikNihat Özdemir, TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini aktardı.Galatasaray'ın Türk futbolunun temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından basın toplantı odasında açıklamalarda bulunmuştu. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve TFF Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerini dile getiren Elmas, Nihat Özdemir'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir, burak elmas

Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi: 'Eski sistemden beslenen aktörler var'

20:29 23.11.2021 (güncellendi: 20:31 23.11.2021)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Burak Elmas ve Nihat Özdemir buluşmasına TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Ali Polat Bengiserp de katıldı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Türk futbolunun ve Spor Toto Süper Lig'in marka değerinin artmasını istiyoruz. Burada eski sistemden beslenen aktörler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında konuştuk. Bunlara izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmemiz gerek. Takımların sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlememiz lazım. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Dosyalarımızı da sunduk. Her kulübe eşit adalet, takdir hakları ve cezalar ana prensip. Sayın Başkan Nihat Özdemir de bizimle hemfikir. Onların da işleri kolay değil. Bunun olmasını istemeyen bir kesim var. Biz bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Sayın başkana da bu konuda destek vereceğiz."

Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik

Nihat Özdemir, TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini aktardı.
Galatasaray'ın Türk futbolunun temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Derbiden önce Burak Elmas'ı aradım. Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiğimizi ilettim. Burak Elmas'a salı ya da çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladığımızı söyledim. Başkan da 'Gayet iyi olur.' dedi. Başkanımız maçtan sonra basın mensuplarının önünde TFF'ye gideceğini ifade ettikten sonra hemen kendisine mesaj çektim ve salı günü beklediğimi ifade ettim. O da geleceğini söyledi. Yalnız derbi değil, Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Detaylıca derbi maçı da konuştuk. Hepsinde bir noktaya vardık. Türk futbolu hiçbir zaman Galatasaray'sız olmaz. Galatasaray ile bu ilişkileri en iyi noktaya getirmek durumundayız."

Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından basın toplantı odasında açıklamalarda bulunmuştu.
Maçın hakemi Halil Umut Meler ve TFF Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerini dile getiren Elmas, Nihat Özdemir'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.
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