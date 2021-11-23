https://tr.sputniknews.com/20211123/burak-elmas-tff-baskani-nihat-ozdemir-ile-bir-araya-geldi-eski-sistemden-beslenen-aktorler-var-1051079337.html

Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi: 'Eski sistemden beslenen aktörler var'

Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi: 'Eski sistemden beslenen aktörler var'

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T20:29+0300

2021-11-23T20:29+0300

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spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

nihat özdemir

burak elmas

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Burak Elmas ve Nihat Özdemir buluşmasına TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Ali Polat Bengiserp de katıldı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:Özdemir: TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettikNihat Özdemir, TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini aktardı.Galatasaray'ın Türk futbolunun temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından basın toplantı odasında açıklamalarda bulunmuştu. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve TFF Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerini dile getiren Elmas, Nihat Özdemir'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir, burak elmas