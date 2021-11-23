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Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Artan şeker fiyatlarına Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş’tan tepki geldi. Aktaş... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:59+0300
2021-11-23T19:03+0300
ekonomi
zam
şeker
çiftçi
pancar
sadi aktaş
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Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler yağıyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş, şunları söyledi:Başkan Aktaş, “Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bunla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de marketçi de 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak” dedi.
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zam, şeker, çiftçi, pancar, sadi aktaş

Bursa Ziraat Odaları Başkanı: Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar

18:59 23.11.2021 (güncellendi: 19:03 23.11.2021)
© İHABursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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Artan şeker fiyatlarına Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş’tan tepki geldi. Aktaş, ”Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var. Sanki kıtlık varmış gibi zam yaparak bunu tüketiciye yansıtıyorlar. Kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmasın” dedi.
Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler yağıyor.
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş, şunları söyledi:
“Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar biz pancar üretimi yapan üreticileri temsil eden başkanları rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var. Şeker bolluğu olduğu halde üretimi kısaltanmış durumda bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bunu bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yenide yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz.”
Başkan Aktaş, “Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bunla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de marketçi de 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak” dedi.
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