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Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak
Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin 1-2 hafta içinde bitebileceğini açıkladı. Bakan bilgin, "ilk veriler... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T10:05+0300
2021-11-23T10:26+0300
asgari ücret
ekonomi
vedat bilgin
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Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.'Asgari ücret anketinin sonucu çarşamba günü netleşir'Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.'Görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım'Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.
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asgari ücret, vedat bilgin

Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak

10:05 23.11.2021 (güncellendi: 10:26 23.11.2021)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin 1-2 hafta içinde bitebileceğini açıkladı. Bakan bilgin, "ilk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.
Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

'Asgari ücret anketinin sonucu çarşamba günü netleşir'

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.
Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.
Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

'Görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım'

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.
İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.
Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.
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