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Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum
Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum
Aktör Metin Akpınar'ın katıldığı bir programda kendisiyle ilgili yaptığı yoruma yanıt veren komedyen Cem Yılmaz, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T00:33+0300
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yaşam
cem yılmaz
mizah
oyuncu
aktör
metin akpınar
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Komedyen Cem Yılmaz, aktör Metin Akpınar'ın Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programındaki sözlerine yanıt verdi.Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.Akpınar, programda Işık'ın 'Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?' sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında bir dizi yorumda bulunmuştu.Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211122/metin-akpinar-basin-sorusturmasina-gidiyorduk-yolda-karar-degisti-terore-gittik-1051048206.html
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cem yılmaz, mizah, oyuncu, aktör, metin akpınar

Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum

00:33 23.11.2021 (güncellendi: 00:34 23.11.2021)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Aktör Metin Akpınar'ın katıldığı bir programda kendisiyle ilgili yaptığı yoruma yanıt veren komedyen Cem Yılmaz, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.
Komedyen Cem Yılmaz, aktör Metin Akpınar'ın Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programındaki sözlerine yanıt verdi.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
Akpınar, programda Işık'ın 'Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?' sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında bir dizi yorumda bulunmuştu.
Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" demişti.
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