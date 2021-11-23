https://tr.sputniknews.com/20211123/ceren-ozdemiri-olduren-ozgur-arducun-cezasi-onandi-1051075467.html

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezası onandı

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezası onandı

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan verilen 2 kez... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T18:04+0300

2021-11-23T18:04+0300

2021-11-23T18:04+0300

türkiye

yargıtay

kadın cinayetleri

ceren özdemir

özgür arduç

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Ordu'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Yargıtay cezayı onadıYargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

https://tr.sputniknews.com/20210608/adalet-bakanligi-ceren-ozdemir-cinayetindeki-ihmal-iddialari-incelenmeli-1044685682.html

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yargıtay, kadın cinayetleri, ceren özdemir, özgür arduç