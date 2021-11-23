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Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı
Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı
Çin polisi, 110 bin civarında kişiyi ve 1 milyar yuan (yaklaşık 156.4 milyon ABD doları) parayı kapsayan bir çevrimiçi kripto para saadet zincirine baskın... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T17:11+0300
2021-11-23T17:11+0300
ekonomi
çin
bitcoin
saadet zinciri
kripto
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Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suining kentinde polis, Nisan ayında BBGO isimli bir yatırım platformunun işlettiği bir saadet zinciri tarafından dolandırıldığını iddia eden bir ihbar aldı. Polis açıklamasına göre, yapılan araştırma sonucunda BBGO’nun kripto para madenciliği yapan tesis ve makineleri varmış gibi göstererek insanları dolandırdığı ortaya çıktı. BBGO'nun sistem sahte bilgiler yayarak, sözde yüksek kâr ve iskontoları yem olarak kullanarak 2019’dan bu yana 110 binin üzerinde yatırımcıyı saadet zincirine katılmaya ikna ettiği ortaya çıktı.Beş ana şüphelinin tutuklu yargılandığı mahkeme devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/kripto-para-ticareti-haramdir-fetvasi-veren-endonezya-ulema-meclisi-seriata-uyarsa-izin-verilir-1050740187.html
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çin, bitcoin, saadet zinciri, kripto

Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı

17:11 23.11.2021
© AP Photo / Rick Bowmer kripto para
 kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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Çin polisi, 110 bin civarında kişiyi ve 1 milyar yuan (yaklaşık 156.4 milyon ABD doları) parayı kapsayan bir çevrimiçi kripto para saadet zincirine baskın düzenledi.
Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suining kentinde polis, Nisan ayında BBGO isimli bir yatırım platformunun işlettiği bir saadet zinciri tarafından dolandırıldığını iddia eden bir ihbar aldı.

Polis açıklamasına göre, yapılan araştırma sonucunda BBGO’nun kripto para madenciliği yapan tesis ve makineleri varmış gibi göstererek insanları dolandırdığı ortaya çıktı. BBGO'nun sistem sahte bilgiler yayarak, sözde yüksek kâr ve iskontoları yem olarak kullanarak 2019’dan bu yana 110 binin üzerinde yatırımcıyı saadet zincirine katılmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Beş ana şüphelinin tutuklu yargılandığı mahkeme devam ediyor.

Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
DÜNYA
'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Endonezya Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir
12 Kasım, 15:09
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