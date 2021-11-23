https://tr.sputniknews.com/20211123/cinde-kripto-para-saadet-zinciri-ortaya-cikartildi-1051073547.html

Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı

Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı

Çin polisi, 110 bin civarında kişiyi ve 1 milyar yuan (yaklaşık 156.4 milyon ABD doları) parayı kapsayan bir çevrimiçi kripto para saadet zincirine baskın... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T17:11+0300

2021-11-23T17:11+0300

2021-11-23T17:11+0300

ekonomi

çin

bitcoin

saadet zinciri

kripto

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Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suining kentinde polis, Nisan ayında BBGO isimli bir yatırım platformunun işlettiği bir saadet zinciri tarafından dolandırıldığını iddia eden bir ihbar aldı. Polis açıklamasına göre, yapılan araştırma sonucunda BBGO’nun kripto para madenciliği yapan tesis ve makineleri varmış gibi göstererek insanları dolandırdığı ortaya çıktı. BBGO'nun sistem sahte bilgiler yayarak, sözde yüksek kâr ve iskontoları yem olarak kullanarak 2019’dan bu yana 110 binin üzerinde yatırımcıyı saadet zincirine katılmaya ikna ettiği ortaya çıktı.Beş ana şüphelinin tutuklu yargılandığı mahkeme devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211112/kripto-para-ticareti-haramdir-fetvasi-veren-endonezya-ulema-meclisi-seriata-uyarsa-izin-verilir-1050740187.html

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çin, bitcoin, saadet zinciri, kripto