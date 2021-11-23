https://tr.sputniknews.com/20211123/cinde-son-42-yilin-en-dusuk-dogum-orani-1051081738.html

Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı

Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı

Çin'de 2020'de doğum oranı son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T21:53+0300

2021-11-23T21:53+0300

2021-11-23T21:53+0300

yaşam

çin

bebek

doğum

nüfus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050508440_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_05a0d892bf1fce56cf1d4258850b7bf1.jpg

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, 2020'de doğum oranı her 1000 kişide 8.52 oldu.Doğum oranı 1978'den bu yana ilk kez 10'un altına düşerken, son 42 yılın en düşüğü olarak kayda geçti.2020'de 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.1.3 olan kadın başına doğum oranı, nüfus artışında istikrarı gösteren 2.1'in altında kaldı.Doğum oranı ile ölüm oranı farkını gösteren doğal nüfus artış oranı, her 1000 kişide 1.45 olurken, o da son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.Tüm bu göstergeler, Çin nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.2020 sonunda düzenlenen 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin ana karasının nüfusu, 2010-2020 yıllarında yüzde 5.3 artışla 1 milyar 411 milyonu aşmıştı. Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5.3'te kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/cinden-devasa-genisleme-hamlesi-koylerin-cogu-5g-kapsamina-alinacak-1050880984.html

çin

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, bebek, doğum, nüfus