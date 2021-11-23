Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cinde-son-42-yilin-en-dusuk-dogum-orani-1051081738.html
Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı
Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı
Çin'de 2020'de doğum oranı son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T21:53+0300
2021-11-23T21:53+0300
yaşam
çin
bebek
doğum
nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050508440_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_05a0d892bf1fce56cf1d4258850b7bf1.jpg
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, 2020'de doğum oranı her 1000 kişide 8.52 oldu.Doğum oranı 1978'den bu yana ilk kez 10'un altına düşerken, son 42 yılın en düşüğü olarak kayda geçti.2020'de 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.1.3 olan kadın başına doğum oranı, nüfus artışında istikrarı gösteren 2.1'in altında kaldı.Doğum oranı ile ölüm oranı farkını gösteren doğal nüfus artış oranı, her 1000 kişide 1.45 olurken, o da son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.Tüm bu göstergeler, Çin nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.2020 sonunda düzenlenen 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin ana karasının nüfusu, 2010-2020 yıllarında yüzde 5.3 artışla 1 milyar 411 milyonu aşmıştı. Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5.3'te kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cinden-devasa-genisleme-hamlesi-koylerin-cogu-5g-kapsamina-alinacak-1050880984.html
çin
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050508440_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_310c3f9ac99b040234ced753ddee1048.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, bebek, doğum, nüfus

Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı

21:53 23.11.2021
© AFP 2021 / GREG BAKERÇin'de hava Kirliliği
Çin'de hava Kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / GREG BAKER
Abone ol
Çin'de 2020'de doğum oranı son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, 2020'de doğum oranı her 1000 kişide 8.52 oldu.
Doğum oranı 1978'den bu yana ilk kez 10'un altına düşerken, son 42 yılın en düşüğü olarak kayda geçti.
2020'de 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.
1.3 olan kadın başına doğum oranı, nüfus artışında istikrarı gösteren 2.1'in altında kaldı.
Doğum oranı ile ölüm oranı farkını gösteren doğal nüfus artış oranı, her 1000 kişide 1.45 olurken, o da son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Tüm bu göstergeler, Çin nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.
2020 sonunda düzenlenen 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin ana karasının nüfusu, 2010-2020 yıllarında yüzde 5.3 artışla 1 milyar 411 milyonu aşmıştı. Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5.3'te kalmıştı.
Çin - 5G - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
DÜNYA
Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak
17 Kasım, 10:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:30Laos ve San Marino'dan Sputnik Light aşısına onay
23:18MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
23:17Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
23:06İletişim Başkanı Altun: Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır
23:04ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
23:01Burak Elmas ve Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi
22:44Beyaz Ruslar'ın 'Gelibolu Topluluğu' kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde anıldı
22:44ABD: Bulgaristan'ın Kırım ile ilgili sözlerine açıklık getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz
22:42BAE Ekonomi Bakanı Mari: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor
22:26İçişleri'nden Bolu Belediye Meclisinin kararına soruşturma
22:24Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü
22:24Adana'da iki mahalle 'mavi dil' hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
22:19Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
22:12Almanya'da aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
22:09ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
22:01Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı
21:58Açık cezaevlerindeki izin süresi uzatıldı
21:53Çin'de son 42 yılın en düşük doğum oranı
21:51Bakan Özer: Ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraktı
21:50Goldman, 2022 faiz artış beklentisini güncelledi