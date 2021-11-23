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Çin'den Peng'in ortaya çıkmasıyla tatmin olmayan Batı'ya 'kötü niyetle abartıyorsunuz' tepkisi
Çin'den Peng'in ortaya çıkmasıyla tatmin olmayan Batı'ya 'kötü niyetle abartıyorsunuz' tepkisi
Eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçlamasının ardından ortadan kaybolup 19 gün sonra halk içine çıkan tenis yıldızı Peng Shuai'yi gündemden... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T21:35+0300
2021-11-23T21:56+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
zhao lijian
peng shuai
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Çin'de eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının ardından ortadan kaybolan ünlü tenisçi Peng Shuai'yi Pekin'de tenis turnuvası gibi etkinliklerde insanlar arasında gösteren görüntüler yayımlanmasına rağmen Batı cephesinde şüphe ve endişeler dinmezken, Pekin'den açıklama geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı "Belirli insanlar, Peng Shuai meselesinin kötü niyetli şekilde abartmaya ve siyasallaştırmaya son vermeli" diye çıkıştı.Eski tenis çiftler bir numarası Peng'in paylaşımından 19 gün sonra haftasonunda Pekin'de ortaya çıkması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yarım saat boyunca video konferans yoluyla görüşmesi, Kadın Tenis Birliğini (WTA) tatmin etmeye yetmedi.Daha önce Peng ortaya çıkmaz ve tenisçinin iddiaları soruşturma konusu yapılmazsa, Çin'le imzalanan on milyonlarca dolarlık turnuva anlaşmalarını iptal etme tehdidinde bulunan WTA, son gelişmeler karşısında "Bu, onun iyi durumda olup olmadığıyla ilgili endişeleri gidermedi veya hafifletmedi" dedi.WTA "Bu video, bizim ilk endişemize yol açan cinsel saldırı iddiasına yönelik sansürsüz tam, adil ve şeffaf bir soruşturma çağrımızı değiştirmez" diye ekledi.Uluslararası Af örgütünün Çin araştırmacısı Alkan Akad, 'video konferans yoluyla görüşmenin Peng'in selametiyle ilgili korkuları yatıştırmak için yeterli olmadığını ve IOC'nin tehlikeli sulara girdiğini' söyledi.İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün Çin Direktörü Sophie Richardson, şubatta başlayacak 'Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ne pahasına olursa olsun düzenlenmesinin peşindeki IOC'nin Çin'in insan hakları ihlallerine etkin suç ortaklığı yaptığı' suçlamasında bulundu.HRW'nin Çin araştırmacısı Yaqiu Wang, 'IOC'nin Pekin'de hükümet tarafından oluşturulan anlatıya katıldığını' dile getirdi. Wang, "Arada Çin hükümeti olmadan Peng Shuai'ye ulaşabileceklerini hayal etmek çok, çok zor" dedi.Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian ise günlük basın toplantısında "Bu diplomatik bir mesele değil" savını tekrarlayarak şöyle devam etti:"Peng'in bazı kamusal faaliyetlere katıldığını ve IOC Başkanı Bach ile görüntülü görüşme yaptığını herkes gördü. Umarım, belli kişiler, konuyu siyasileştirmenin de ötesinde kasten ve kötü niyetle abartmaya son verir."Bu, Çin hükümetinin Peng vakasıyla ilgili en doğrudan açıklaması oldu. Bu arada Peng'in eski başbakan yardımcısıyla ilgili iddiaları internetten kaldırıldı.
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çin, çin dışişleri bakanlığı, zhao lijian, peng shuai

Çin'den Peng'in ortaya çıkmasıyla tatmin olmayan Batı'ya 'kötü niyetle abartıyorsunuz' tepkisi

21:35 23.11.2021 (güncellendi: 21:56 23.11.2021)
© REUTERS / via TWITTER @QINGQINGPARISÇin'de ortadan kaybolduktan 19 gün sonra insanların içine çıkan tenis yıldızı Peng Shuai, Pekin'de Fila Alt YaşTenis Challenger Finali'nde büyük tenis toplarını imzalarken (Çin, Pekin, 21 Kasım 2021)
Çin'de ortadan kaybolduktan 19 gün sonra insanların içine çıkan tenis yıldızı Peng Shuai, Pekin'de Fila Alt YaşTenis Challenger Finali'nde büyük tenis toplarını imzalarken (Çin, Pekin, 21 Kasım 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / via TWITTER @QINGQINGPARIS
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Eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçlamasının ardından ortadan kaybolup 19 gün sonra halk içine çıkan tenis yıldızı Peng Shuai'yi gündemden düşürmeyen Batı'ya Çin Dışişleri'nden tepki geldi: "Meseleyi kötü niyetle siyasallaştırma ve şişirmeye son verin."
Çin'de eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının ardından ortadan kaybolan ünlü tenisçi Peng Shuai'yi Pekin'de tenis turnuvası gibi etkinliklerde insanlar arasında gösteren görüntüler yayımlanmasına rağmen Batı cephesinde şüphe ve endişeler dinmezken, Pekin'den açıklama geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı "Belirli insanlar, Peng Shuai meselesinin kötü niyetli şekilde abartmaya ve siyasallaştırmaya son vermeli" diye çıkıştı.
Eski tenis çiftler bir numarası Peng'in paylaşımından 19 gün sonra haftasonunda Pekin'de ortaya çıkması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yarım saat boyunca video konferans yoluyla görüşmesi, Kadın Tenis Birliğini (WTA) tatmin etmeye yetmedi.
Daha önce Peng ortaya çıkmaz ve tenisçinin iddiaları soruşturma konusu yapılmazsa, Çin'le imzalanan on milyonlarca dolarlık turnuva anlaşmalarını iptal etme tehdidinde bulunan WTA, son gelişmeler karşısında "Bu, onun iyi durumda olup olmadığıyla ilgili endişeleri gidermedi veya hafifletmedi" dedi.
WTA "Bu video, bizim ilk endişemize yol açan cinsel saldırı iddiasına yönelik sansürsüz tam, adil ve şeffaf bir soruşturma çağrımızı değiştirmez" diye ekledi.
Uluslararası Af örgütünün Çin araştırmacısı Alkan Akad, 'video konferans yoluyla görüşmenin Peng'in selametiyle ilgili korkuları yatıştırmak için yeterli olmadığını ve IOC'nin tehlikeli sulara girdiğini' söyledi.
İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün Çin Direktörü Sophie Richardson, şubatta başlayacak 'Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ne pahasına olursa olsun düzenlenmesinin peşindeki IOC'nin Çin'in insan hakları ihlallerine etkin suç ortaklığı yaptığı' suçlamasında bulundu.
HRW'nin Çin araştırmacısı Yaqiu Wang, 'IOC'nin Pekin'de hükümet tarafından oluşturulan anlatıya katıldığını' dile getirdi. Wang, "Arada Çin hükümeti olmadan Peng Shuai'ye ulaşabileceklerini hayal etmek çok, çok zor" dedi.
Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian ise günlük basın toplantısında "Bu diplomatik bir mesele değil" savını tekrarlayarak şöyle devam etti:
"Peng'in bazı kamusal faaliyetlere katıldığını ve IOC Başkanı Bach ile görüntülü görüşme yaptığını herkes gördü. Umarım, belli kişiler, konuyu siyasileştirmenin de ötesinde kasten ve kötü niyetle abartmaya son verir."
Bu, Çin hükümetinin Peng vakasıyla ilgili en doğrudan açıklaması oldu. Bu arada Peng'in eski başbakan yardımcısıyla ilgili iddiaları internetten kaldırıldı.
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