Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan faktörünü dikkate almayan hiçbir politika hedefine ulaşamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuştu. Konuşmasına, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" diye konuştu.'Öğretmenlerimizin 3600 ek göstergesi hayırlı olsun'Öğretmenlerin sıkıntılarını kendi sıkıntıları gibi görerek, şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı, 2002 yılında 470 lira iken, Temmuz 2021 itibariyle 5 bin 100 liraya yükseldi. Nereden nereye. Öğretmenlere 3600 ek gösterge olmak üzere yeni hakları hayırlı olsun" görüşünü dile getirdi.'Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz'Erdoğan, öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

