Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi.Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi. Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli.
Bazı Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan Interpol'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz.