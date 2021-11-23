Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdogan-fetocu-firarilerin-ulkemize-iadesi-hususunda-guclu-dayanisma-bekliyoruz-1051059908.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi. Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T10:40+0300
2021-11-23T10:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050434105_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_1f859705d490c3c7587c1e5946a3c1f0.png
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi.Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050434105_0:0:1068:802_1920x0_80_0_0_094709650e3af39b5f4491ccc60498ea.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz

10:40 23.11.2021 (güncellendi: 10:44 23.11.2021)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi. Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli.
Bazı Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan Interpol'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:45Bahçeli: Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer alıyor
10:40Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü firarilerin ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz
10:22Sağlık Bakanı Koca: İlaç takip sistemi var, her basamağını takip ediyoruz, denetimi yoğunlaştırdık
10:11Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
10:05Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret görüşmeleri 1-2 hafta içinde tamamlanacak
10:03Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü
09:52İSTFO Başkanı Çetin: Un fiyatlarını fırsatçılar artırıyor
09:51Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı
09:40Hıncal Uluç: VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi
09:32Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de boşanıyor: 'Özel biriyle tanıştım'
09:30136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayan 2 Tapu Müdürlüğü personeli hakkında hapis istemi
09:27Selvi: Artık Kılıçdaroğlu mu Gül mü, diye sormanın zamanı geldi
09:04AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
08:45Pilotlara orman yangınları için ilave eğitimler verilecek
08:37Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı
08:20Ankara'nın gündemi asgari ücret: Sektörel uygulamaya geçilebilir, 3 bin 600 lira olabilir
08:12Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu
07:51Ataşehir'de bir fırında patlama
07:44Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
07:33Malcolm X'in kızı New York'daki evinde ölü bulundu