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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T17:09+0300
2021-11-23T17:12+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye
merkez bankası (mb)
ak parti
altın
dolar
cumhurbaşkanı
dolar/tl
şahap kavcıoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, merkez bankası (mb), ak parti, altın, dolar, cumhurbaşkanı, dolar/tl, şahap kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

17:09 23.11.2021 (güncellendi: 17:12 23.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
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