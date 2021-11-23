Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız

Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir. Dünya millî gelirinin 3’te 2’sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir. Dünya millî gelirinin 3’te 2’sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Aziz milletim, böyle bir ortamda; ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçeceğiz ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek mücadele edeceğiz. Biz, her zamanki gibi mücadeleden yanayız. Aziz milletim, böyle bir ortamda; ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçeceğiz ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek mücadele edeceğiz. Biz, her zamanki gibi mücadeleden yanayız.

Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.

Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.