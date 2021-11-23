Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdogandan-ekonomi-aciklamasi-firsatlari-degerlendirmekte-kararliyiz-1051051215.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T00:06+0300
2021-11-23T00:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599010_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c9e8af0584cc0fb8d3ddd38e9c0becc3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599010_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6b2c1df5b8a3eabe066dc4bc35b228a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, sosyal medya, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız

00:06 23.11.2021 (güncellendi: 00:13 23.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir. Dünya millî gelirinin 3’te 2’sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Aziz milletim, böyle bir ortamda; ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçeceğiz ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek mücadele edeceğiz. Biz, her zamanki gibi mücadeleden yanayız.
Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.
Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.
Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:34Dönercide 'küfür' cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
01:08ABD Başkanı Biden: Jay, Fed başkanlığında değer verdiğim bağımsızlığı kanıtladı
01:07İstanbul'daki scooter denetimlerinde 7 ayda 157 bin lira ceza kesildi
01:04Türkiye, ABD'nin Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülkeyle vardığı uzlaşmaya dahil edildi
00:44Mansur Yavaş: Depremin yaralarını sarmak için Elazığ’a okul inşa ediyoruz
00:37Kosaçev: Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusunda hiçbir zaman kullanılmayacak
00:33Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum
00:32Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yok
00:22Merkel, Belarus'un mağlup devlet başkanı adayı Tihanovskaya ile görüştü
00:10AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri endişe verici
00:06Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Fırsatları değerlendirmekte kararlıyız
00:05Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına çağrı: 'Ülkeden ayrılın'
DünLavların denize ulaştığı La Palma'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DünAraştırma: Almanların yüzde 70'i Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinden yana
DünDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok
DünErol Bulut: 5. dakikada maç bitti, hakkımızı helal etmiyoruz, adalet adına konuşacak hiçbir şey yok
DünTelegram'ın kurucusu Durov, Fransa vatandaşlığı aldı
DünDışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
DünPfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?
DünKaliforniya'da lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor