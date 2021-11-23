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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Bir felaketin kıyısındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Bir felaketin kıyısındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medya hesabından "Bir felaketin kıyısındayız" açıklaması... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:57+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, dolardaki artışla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Ünal paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Bir felaketin kıyısındayız

18:57 23.11.2021
© Fotoğraf : DHAAK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal
AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medya hesabından "Bir felaketin kıyısındayız" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, dolardaki artışla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünal paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:
"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır.
Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.
Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, “savaş” gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.
Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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