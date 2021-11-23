https://tr.sputniknews.com/20211123/dolartl-1170in-ustunu-gordu-1051059215.html

Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü

Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü

Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamalarının ardından sabah saatlerinde rekor tazeledi. Türk Lirası, gelişen ülkeler arasında en fazla... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T10:03+0300

2021-11-23T10:03+0300

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ekonomi

euro

dolar

dolar/tl

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Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Saat 09:45 itibarıyla dolar/TL kuru 11,70’i aştı. Euro/TL kuru ise ilk kez 13,201 seviyesinde.Türk lirası salı günü yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.Dolar/TL, ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dün akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşmıştı.Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak niteledi.

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2021

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