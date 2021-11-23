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Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü
Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü
Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamalarının ardından sabah saatlerinde rekor tazeledi. Türk Lirası, gelişen ülkeler arasında en fazla... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T10:03+0300
2021-11-23T10:43+0300
ekonomi
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Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Saat 09:45 itibarıyla dolar/TL kuru 11,70’i aştı. Euro/TL kuru ise ilk kez 13,201 seviyesinde.Türk lirası salı günü yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.Dolar/TL, ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dün akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşmıştı.Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak niteledi.
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euro, dolar, dolar/tl

Dolar/TL 11.70'in üstünü gördü

10:03 23.11.2021 (güncellendi: 10:43 23.11.2021)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamalarının ardından sabah saatlerinde rekor tazeledi. Türk Lirası, gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Saat 09:45 itibarıyla dolar/TL kuru 11,70’i aştı. Euro/TL kuru ise ilk kez 13,201 seviyesinde.
Türk lirası salı günü yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 17’nin üzerine çıktı.
Dolar/TL, ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dün akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşmıştı.
Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak niteledi.
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