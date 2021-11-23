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Dönercide 'küfür' cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Dönercide 'küfür' cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İzmir Bayraklı'da bir dönercide iddiaya göre ‘küfürleşme’ nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T01:34+0300
2021-11-23T01:34+0300
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönercide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir dönercinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.'Küfürleşme’ nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.
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haberler, izmir, küfür etmek, cinayet

Dönercide 'küfür' cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

01:34 23.11.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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İzmir Bayraklı'da bir dönercide iddiaya göre ‘küfürleşme’ nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönercide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir dönercinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.
'Küfürleşme’ nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.
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