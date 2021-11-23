Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211123/dso-ilk-kez-bir-kovid-19-antikor-test-kitine-uluslararasi-lisans-verdi-1051068975.html
DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) geliştirdiği... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:20+0300
2021-11-23T15:21+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
antikor testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104194/26/1041942646_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_98c6d54082dcf6074dbd2135c6d47177.jpg
DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği bildirildi.CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine şükranlarını sundu.DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210924/arastirma-asilanan-hamile-kadinlarin-bebekleri-yuksek-antikor-seviyeleriyle-doguyor-1049204889.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104194/26/1041942646_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_26ad0eb8f75764ba3931823c466c05e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, antikor testi

DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

15:20 23.11.2021 (güncellendi: 15:21 23.11.2021)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Fotoğraf bankasına girRusya - koronavirüs - antikor testi
Rusya - koronavirüs - antikor testi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) geliştirdiği Kovid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği bildirildi.
CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.
Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.
Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.
Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.
C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.
Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine şükranlarını sundu.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.
hamilelerde koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
KORONAVİRÜS
Araştırma: Aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor
24 Eylül, 07:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:44Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
15:41Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Bilinci açık, yemek yemeye ve konuşmaya başladı
15:37Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı
15:29AK Partili Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz
15:28Yatırım uzmanı Ash: Merkez Bankası dolara niçin müdahale etmiyor?
15:27İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den erken seçim çağrısı: Cumhur İttifakı iflas etti
15:22Kremlin: Diyaloğu canlandırmaya çalışırken ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yeni yaptırım uygulaması yanlış
15:20DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
15:19Beyaz Saray'dan benzin fiyatına fren: Stratejik petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanılacak
15:09FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı
15:07Esnaf doların yükselişini sahte dolar yakarak protesto etti: 'Esnaf öldü, hükümet nerede?'
15:04Bakan Dönmez: Doğalgaz konusunda Rusya ile prensipte anlaştık
14:51Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz
14:42Kevin Spacey, ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek
14:40Türkiye’deki gıda fiyatı artışları ‘normal’ mi?
14:38Elektrik Mühendisleri Odası: Kalıcı yaz saati ile elektrik tüketimi yıllık artışın çok üstüne çıktı
14:33Putin: Filistin sorunu, bölgede yaşayan herkesin çıkarları gözetilerek çözülmeli
14:32Hadrianaupolis'te Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu
14:20Rusya’da günlük vaka sayıları 6 gündür düşüşte
14:17Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti