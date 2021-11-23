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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/ekmek-sanayicileri-istanbulda-25-liralik-ekmek-surdurulebilir-degil-yakinda-artacak-1051078718.html
Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2,5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak
Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2,5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Buğday ve un fiyatlarında revize... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
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Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2.5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak
Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2.5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak
Un fiyatlarında iki haftada yüzde 100’e varan artış nedeniyle ekmek fiyatın 3-4 liraya çıkacağına ilişkin iddiaları Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Keçeli, “Haftaya ya da 10 gün içinde ekmeğin 3 liraya çıkma olasılığı yüksek” dedi. Keçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2,5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak

20:05 23.11.2021 (güncellendi: 20:11 23.11.2021)
AKŞAM POSTASI
Ekmek Sanayicileri: İstanbul’da 2.5 liralık ekmek sürdürülebilir değil, yakında artacak
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Buğday ve un fiyatlarında revize olmazsa ekmek fiyatının 3 liraya çıkma olasılığı yüksek" açıklamasını yaptı.
Un fiyatlarında iki haftada yüzde 100’e varan artış nedeniyle ekmek fiyatın 3-4 liraya çıkacağına ilişkin iddiaları Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Keçeli, “Haftaya ya da 10 gün içinde ekmeğin 3 liraya çıkma olasılığı yüksek” dedi.
Keçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Ayın 10’unda Ziraat Odası Meclisi’nde onaylanan tarife 230 gram 2,50 lira. En son onaylanan tarife budur. Un fiyatları 200 liranın altındaydı. Ekmeğin maliyetinde unun oranı yüzde 35 bandındaydı. Şimdi yüzde 45-48’e kadar çıktı. Türkiye’nin buğday üretiminin bu sene yaklaşık 2-3 milyon ton aşağıda olmasından dolayı buğday açığımız da oluşmuştu. Türkiye’ye ithal buğday geldiği için de dolara bağlı fiyatlardan dolayı haziran ayında 2 bin 250 liraya piyasaya sürülen buğday bugünler 4 bin 300 lira. Buğdayın fiyatı iki kat artmış durumda. Zam çare değil un fiyatlarındaki artışı durdurmak gerekiyor. Ekmeğin hammaddesi olan unu fırınlara ucuz tedarikini sağlayacağız. 2,5 liraya ekmek bu şekilde sürdürülemez. Bir hafta en fazla 10 gün içerisinde tablo ortaya çıkacak. Bu süre içerisinde buğday ve un fiyatlarında revize olmazsa ekmek fiyatının 3 liraya çıkma olasılığı yüksektir.”

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