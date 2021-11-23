Erivan: Azerbaycan’ın açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “22 Kasım saat 18.10 (TSİ 17.10) sularında, Azerbaycan ordu birlikleri, Ermeni-Azerbaycan sınırında, özellikle de Gegarkun Bölgesi’nin Norabak köyünde konuşlanmış Ermeni mevzilerine çeşitli kalibreli hafif silahlardan ateş açtı. Ateş sonucu, 2002 doğumlu Er Suren Safaryan ölümcül yara aldı” ifadesine yer verildi.Bakanlık, ateşin saat 19.30’a kadar sürdüğünü belirtti.‘Gerçeği yansıtmıyor’Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ermenistan tarafının yaydığı bilgi gerçeği yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.Azerbaycan ordu birliklerinin söz konusu bölgede ateş açmadığını kaydeden Bakanlık, “Sükûnet gözlemleniyor” ifadesini kullandı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınır bölgede açtığı ateş sonucu bir askerin öldüğünü duyurdu. Bu açıklamayı reddeden Bakü, sınır bölgede sükunet gözlemlendiğini belirtti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “22 Kasım saat 18.10 (TSİ 17.10) sularında, Azerbaycan ordu birlikleri, Ermeni-Azerbaycan sınırında, özellikle de Gegarkun Bölgesi’nin Norabak köyünde konuşlanmış Ermeni mevzilerine çeşitli kalibreli hafif silahlardan ateş açtı. Ateş sonucu, 2002 doğumlu Er Suren Safaryan ölümcül yara aldı” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, ateşin saat 19.30’a kadar sürdüğünü belirtti.
‘Gerçeği yansıtmıyor’
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ermenistan tarafının yaydığı bilgi gerçeği yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.
Azerbaycan ordu birliklerinin söz konusu bölgede ateş açmadığını kaydeden Bakanlık, “Sükûnet gözlemleniyor” ifadesini kullandı.