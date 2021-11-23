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https://tr.sputniknews.com/20211123/eski-abd-baskani-trumpa-tekvandoda-siyah-kusak-1051059104.html
Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak
Dünya Tekvando Akademisi Başkanı'nın elinden fahri siyah kuşak alan eski ABD lideri Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Kongre'ye tekvando kıyafetiyle... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T10:11+0300
2021-11-23T10:23+0300
dünya
abd
vladimir putin
güney kore
donald trump
judo
tekvando
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump 'dövüş sanatlarına ilgisinden dolayı' tekvandonda fahri siyah kuşağa layık görüldü. Böylelikle Trump en üst seviye olan 9. Dan kuşağı almış oldu. Fahri kuşak ve sertifika Trump'a geçen cuma günü Güney Kore başkenti Seul merkezli Kukkiwon, bir diğer adıyla Dünya Tekvando Akademisi'nin başkanı Lee Dong-seop tarafından verildi.'Bu zamanlarda insanın kendini koruması için harika bir dövüş sanatı'Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki törende kuşakla poz veren Trump, "Bu onursal sertifikayı almak benim için bir zevk ve onur. Tekvando insanın bu zamanlarda kendini koruması için harika bir dövüş sanatı" dedi. 2024 başkanlık seçiminde yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Kongre'de tekvando kıyafeti giyme sözü veren Trump, Lee'ye ABD'de tekvando gösterisi yapmaya davet etti. "Trump'ın tekvandoyla bir hayli ilgili olduğunu duydum" diyen Lee de eski liderden Kukkiwon ve tekvando için destek istedi. Fotoğrafların çekildiği odada duvarda asılı pozlar arasında Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile sınırda bir araya geldiği andan bir kare olması da dikkat çekti.Kukkiwon'un internet sitesine göre tekvandoda bu en yüksek seviyeye ulaşmak için adayın en az 9 yıl bu sporu yapmış olması ve 'Tekvando Hayatı' ya da 'Tekvando Ruhu' konulu en az 10 sayfalık bir rapor sunmaları gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2013'te Güney Kore ziyaretinde tekvandoda fahri siyah kuşak almış ve 'büyük usta' ilan edilmişti. 11 yaşından beri judo yapan ve judoya ‘ilk aşkım’ diyen Putin, 2000'de Japonya’ya yaptığı ziyaret sırasında fırlatma gibi teknikleri bizzat göstermişti. Putin'in judoda da siyah kuşağı var.
https://tr.sputniknews.com/20191128/putin-hayatimi-ve-dusunce-yapimi-degistiren-spora-ailem-karsi-cikiyordu-1040715211.html
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abd, vladimir putin, güney kore, donald trump, judo, tekvando

Eski ABD Başkanı Trump'a tekvandoda siyah kuşak

10:11 23.11.2021 (güncellendi: 10:23 23.11.2021)
© REUTERS / RACHEL MUMMEYDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / RACHEL MUMMEY
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Dünya Tekvando Akademisi Başkanı'nın elinden fahri siyah kuşak alan eski ABD lideri Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Kongre'ye tekvando kıyafetiyle gidecek.
ABD'nin eski başkanı Donald Trump 'dövüş sanatlarına ilgisinden dolayı' tekvandonda fahri siyah kuşağa layık görüldü. Böylelikle Trump en üst seviye olan 9. Dan kuşağı almış oldu.
Fahri kuşak ve sertifika Trump'a geçen cuma günü Güney Kore başkenti Seul merkezli Kukkiwon, bir diğer adıyla Dünya Tekvando Akademisi'nin başkanı Lee Dong-seop tarafından verildi.

'Bu zamanlarda insanın kendini koruması için harika bir dövüş sanatı'

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki törende kuşakla poz veren Trump, "Bu onursal sertifikayı almak benim için bir zevk ve onur. Tekvando insanın bu zamanlarda kendini koruması için harika bir dövüş sanatı" dedi. 2024 başkanlık seçiminde yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Kongre'de tekvando kıyafeti giyme sözü veren Trump, Lee'ye ABD'de tekvando gösterisi yapmaya davet etti.
"Trump'ın tekvandoyla bir hayli ilgili olduğunu duydum" diyen Lee de eski liderden Kukkiwon ve tekvando için destek istedi.
Fotoğrafların çekildiği odada duvarda asılı pozlar arasında Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile sınırda bir araya geldiği andan bir kare olması da dikkat çekti.
Kukkiwon'un internet sitesine göre tekvandoda bu en yüksek seviyeye ulaşmak için adayın en az 9 yıl bu sporu yapmış olması ve 'Tekvando Hayatı' ya da 'Tekvando Ruhu' konulu en az 10 sayfalık bir rapor sunmaları gerekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2013'te Güney Kore ziyaretinde tekvandoda fahri siyah kuşak almış ve 'büyük usta' ilan edilmişti. 11 yaşından beri judo yapan ve judoya ‘ilk aşkım’ diyen Putin, 2000'de Japonya’ya yaptığı ziyaret sırasında fırlatma gibi teknikleri bizzat göstermişti. Putin'in judoda da siyah kuşağı var.
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