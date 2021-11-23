https://tr.sputniknews.com/20211123/eski-icisleri-bakanlarindan-hasan-fehmi-gunes-hayatini-kaybetti-1051066635.html

Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi. Güneş, 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği de yapmıştı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:17+0300

2021-11-23T14:17+0300

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politika

içişleri bakanlığı

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Eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız duyurdu. Yıldız, paylaşımında "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Hasan Fehmi Güneş'in hayatıHasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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içişleri bakanlığı