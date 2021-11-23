https://tr.sputniknews.com/20211123/fenerbahceden-galatasaray-derbisine-ozel-tisort-bir-oyuncu-elendi-1051062921.html

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

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galatasaray

spor

fenerbahçe

derbi

squid game

tişört

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürüyor.Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "'Bir oyuncu elendi' tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce ‘Squid Game’ temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak ‘Oyuncu elendi’ yazısı yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-taraftarindan-squid-game-koreografisi--1051010531.html

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galatasaray, fenerbahçe, derbi, squid game, tişört