Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211123/fransa-basbakani-castexin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1051055349.html
Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T04:41+0300
2021-11-23T04:41+0300
2021-11-23T04:41+0300
koronavirüs
fransa
pozitif
koronavirüs testi
jean castex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044380643_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_601cc027abca217e51a74ba39db797bc.jpg
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-kovid-19-saglik-ruhsati-uygulamasi-temmuz-2022ye-kadar-uzatildi-1050513367.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044380643_197:0:1800:1202_1920x0_80_0_0_5d6bf3b7c7ac1c28b6ece8fb684063a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, pozitif, koronavirüs testi, jean castex
Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada,
Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.
Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.