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Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T04:41+0300
2021-11-23T04:41+0300
koronavirüs
fransa
pozitif
koronavirüs testi
jean castex
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-kovid-19-saglik-ruhsati-uygulamasi-temmuz-2022ye-kadar-uzatildi-1050513367.html
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fransa, pozitif, koronavirüs testi, jean castex

Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı

04:41 23.11.2021
© REUTERS / Gonzalo FuentesJean Castex
Jean Castex - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.
Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.
Fransa- Kovid-19 pasaportu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı
5 Kasım, 14:20
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