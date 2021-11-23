https://tr.sputniknews.com/20211123/fransa-basbakani-castexin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1051055349.html

Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Başbakanı Castex’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T04:41+0300

2021-11-23T04:41+0300

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koronavirüs

fransa

pozitif

koronavirüs testi

jean castex

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-kovid-19-saglik-ruhsati-uygulamasi-temmuz-2022ye-kadar-uzatildi-1050513367.html

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fransa, pozitif, koronavirüs testi, jean castex