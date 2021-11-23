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FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı
FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir eğitim kurumuna silahlı saldırı hazırlığı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T15:09+0300
2021-11-23T15:09+0300
savunma
ukrayna
fsb
gözaltı
aşırı sağ
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FSB, Kazan’da bir okula düzenlenmesi planlanan saldırıyı önledi. Düzenlenen operasyonla silahlı saldırı planlayan ve henüz reşit olmamış bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Ukrayna vatandaşı teşvik etmişTutuklu ifadesinde Ukrayna’da yaşayan Ovsyuk Yaroslav isimli bir kişinin kendisini toplu katliama teşvik ettiğini söyledi.Konuyla ilgili bir veya birden fazla kişiyi öldürmeyi planlamakla ilgili soruşturma başlatıldı.Söz konusu kişinin evinde havalı tüfek ve okul saldırılarıyla ilgili metinler bulundu.Önlenen ilk saldırgan değilRusya’da güvenlik güçleri tarafından son iki yılda 80'e yakın saldırıyı önledi. Sivillere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan saldırıların birçoğu, Ukraynalı aşırı sağcı neo-Nazi örgütleriyle ya da IŞİD ile bağlantılı kişiler tarafından organize edildiği ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20191211/fsb-ukraynali-asirici-orgut-sag-sektorun-rusyada-planladigi-saldiriyi-onledi-1040814880.html
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ukrayna, fsb, gözaltı, aşırı sağ

FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı

15:09 23.11.2021
© Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии / Fotoğraf bankasına girFSB binasına saldırı
FSB binasına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir eğitim kurumuna silahlı saldırı hazırlığı yapan bir genç yakalandı. Zanlı kendisini suça Ukraynalı bir kişinin teşvik ettiğini itiraf etti.
FSB, Kazan’da bir okula düzenlenmesi planlanan saldırıyı önledi. Düzenlenen operasyonla silahlı saldırı planlayan ve henüz reşit olmamış bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna vatandaşı teşvik etmiş

Tutuklu ifadesinde Ukrayna’da yaşayan Ovsyuk Yaroslav isimli bir kişinin kendisini toplu katliama teşvik ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili bir veya birden fazla kişiyi öldürmeyi planlamakla ilgili soruşturma başlatıldı.
Söz konusu kişinin evinde havalı tüfek ve okul saldırılarıyla ilgili metinler bulundu.

FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2019
DÜNYA
FSB, Ukraynalı aşırıcı örgüt Sağ Sektör’ün Rusya’da planladığı saldırıyı önledi
11 Aralık 2019, 16:43

Önlenen ilk saldırgan değil

Rusya’da güvenlik güçleri tarafından son iki yılda 80'e yakın saldırıyı önledi. Sivillere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan saldırıların birçoğu, Ukraynalı aşırı sağcı neo-Nazi örgütleriyle ya da IŞİD ile bağlantılı kişiler tarafından organize edildiği ortaya çıktı.


Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
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FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı
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