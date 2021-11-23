https://tr.sputniknews.com/20211123/fsb-kazanda-okul-saldirisi-planlayan-bir-genci-yakaladi-1051068715.html

FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı

FSB, Kazan’da okul saldırısı planlayan bir genci yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir eğitim kurumuna silahlı saldırı hazırlığı... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:09+0300

2021-11-23T15:09+0300

2021-11-23T15:09+0300

savunma

ukrayna

fsb

gözaltı

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FSB, Kazan’da bir okula düzenlenmesi planlanan saldırıyı önledi. Düzenlenen operasyonla silahlı saldırı planlayan ve henüz reşit olmamış bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Ukrayna vatandaşı teşvik etmişTutuklu ifadesinde Ukrayna’da yaşayan Ovsyuk Yaroslav isimli bir kişinin kendisini toplu katliama teşvik ettiğini söyledi.Konuyla ilgili bir veya birden fazla kişiyi öldürmeyi planlamakla ilgili soruşturma başlatıldı.Söz konusu kişinin evinde havalı tüfek ve okul saldırılarıyla ilgili metinler bulundu.Önlenen ilk saldırgan değilRusya’da güvenlik güçleri tarafından son iki yılda 80'e yakın saldırıyı önledi. Sivillere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan saldırıların birçoğu, Ukraynalı aşırı sağcı neo-Nazi örgütleriyle ya da IŞİD ile bağlantılı kişiler tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20191211/fsb-ukraynali-asirici-orgut-sag-sektorun-rusyada-planladigi-saldiriyi-onledi-1040814880.html

https://tr.sputniknews.com/20211001/fsb-guvenlik-guclerine-saldiri-planlayan-bir-kisiyi-yakaladi-1049429430.html

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ukrayna, fsb, gözaltı, aşırı sağ