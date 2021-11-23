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https://tr.sputniknews.com/20211123/getir-ingiliz-hizli-teslimat-uygulamasi-weezyi-satin-aliyor-1051075291.html
Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın alıyor
Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın alıyor
Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir, İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:00+0300
2021-11-23T18:00+0300
ekonomi
abd
ingiltere
getir
weezy
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Yurt dışında Avrupa'nın ardından ABD pazarına da giren hızlı teslimat şirketi Getir, İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almaya hazırlandığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, Getir’in yurt dışındaki hızlı büyümesi devam ediyor. Geçen günlerde Amerika kıtasına Şikago’dan giriş yapan Getir’den, İngiltere’deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere’de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy’nin tamamını satın almaya hazırlanıyor. Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa’da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK’u satın almıştı.İngiltere’deki konumunu daha da güçlendiriyorİlk yurt dışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek.Açıklamaya göre, Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla hızlı teslimat sektörünün İngiltere’deki öncüsü olmayı hedefliyor.'Heyecan verici bir gelişme'Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, bir yıldan kısa sürede yurt dışında pek çok başarıya imza attıklarını belirterek, “Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD’de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy’i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngiltere’deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.Verilen bilgiye göre, Getir, şu anda Türkiye’ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD’de hizmet veriyor. Amerika’daki hizmetine geçrn haftalarda Şikago’dan başlayan Getir’in sıradaki durakları ise New York ve Boston olacak.
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abd, ingiltere, getir, weezy

Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın alıyor

18:00 23.11.2021
© AAGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir, İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almaya hazırlanıyor.
Yurt dışında Avrupa'nın ardından ABD pazarına da giren hızlı teslimat şirketi Getir, İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almaya hazırlandığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Getir’in yurt dışındaki hızlı büyümesi devam ediyor. Geçen günlerde Amerika kıtasına Şikago’dan giriş yapan Getir’den, İngiltere’deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere’de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy’nin tamamını satın almaya hazırlanıyor. Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa’da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK’u satın almıştı.

İngiltere’deki konumunu daha da güçlendiriyor

İlk yurt dışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek.
Açıklamaya göre, Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla hızlı teslimat sektörünün İngiltere’deki öncüsü olmayı hedefliyor.

'Heyecan verici bir gelişme'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, bir yıldan kısa sürede yurt dışında pek çok başarıya imza attıklarını belirterek, “Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD’de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy’i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngiltere’deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, Getir, şu anda Türkiye’ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD’de hizmet veriyor. Amerika’daki hizmetine geçrn haftalarda Şikago’dan başlayan Getir’in sıradaki durakları ise New York ve Boston olacak.
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