https://tr.sputniknews.com/20211123/goldman-2022-faiz-artis-beklentisini-guncelledi-1051081428.html

Goldman, 2022 faiz artış beklentisini güncelledi

Goldman, 2022 faiz artış beklentisini güncelledi

Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

goldman sachs

enflasyon

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Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe tarafından yayımlanan bir araştırma raporunda, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye yükselteceği öngörüldü. Goldman Sachs ekonomistleri bir önceki yayımladıkları raporda, 2022 sonu yüzde 18 oranındaki politika faizini koruduklarını açıklamışlardı. Liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağı kaydedilen bir önceki raporda, 2022’nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklendiği belirtilmişti. Söz konusu güncel raporda, Türk Lirası’nın Eylül ayından beri baskı altında olduğu ve diğer gelişen ülke para birimlerinden önemli ölçüde düşük performans gösterdiği vurgulandı. Raporda, kredi büyümesinde yalnızca sınırlı bir hızlanma ve dolarizasyonda son zamanlarda ufak bir toparlanma gözlendiği belirtildi. Buna ek olarak, borç çevirme oranlarının bugüne kadar pek değişmediği kaydedildi.

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goldman sachs, enflasyon