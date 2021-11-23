https://tr.sputniknews.com/20211123/gubre-ve-zirai-ilac-satislari-gecici-olarak-durdu-1051070693.html

Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu

Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, ham maddesinin önemli bir kısmı ithal olan gübre ve zirai ilaç şirketlerinin bayilere fiyat verememesi ve satışları... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:56+0300

2021-11-23T15:56+0300

2021-11-23T15:56+0300

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Kimyasal gübre ve zirai ilaç şirketleri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bayilerine "satışlarımız geçici olarak durdurulmuştur" şeklinde genel duyuru ilanı göndermeye başladı.Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre; bayilere giden çiftçiler de gübre ve zirai ilaç almak isterse benzer yanıtlarla karşılaşıyor.İsminin açıklanmasını istemeyen bazı gübre ve zirai ilaç şirketlerinin yöneticileri, satışların durdurulmasına gerekçe olarak, "Kurdaki yukarı yönlü sert yükselişler ham madde fiyatlarımızı da yukarı çekiyor. Artık fiyat belirleyemiyoruz. Sattığımız ürünün yerine mal koymakta zorlanıyoruz. Ham maddeye erişim sıkıntıları yaşıyoruz. O yüzden geçici süre satışları durdurmak zorunda kalıyoruz" diyorlar.Öte yandan benzer bir durum mısır ve arpa piyasalarında da geçerli. Tüccarlar, fiyatların gidişatını kestiremediği için ellerindeki malları satmak istemiyor. Artık vadeli satışlar söz konusu olmazken, ürün satanların da peşin satış yaptığı belirtiliyor.

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dolar, ekonomi, gübre, çiftçi, ziraat