https://tr.sputniknews.com/20211123/hadrianaupoliste-roma-askerine-ait-1800-yillik-demir-maske-bulundu-1051067052.html

Hadrianaupolis'te Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu

Hadrianaupolis'te Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu

Milattan Sonra 8. yüzyıla kadar bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden olan Karabük'teki antik kentte yapılan kazı çalışmalarında, Roma askeri yapısı ortaya... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:32+0300

2021-11-23T14:32+0300

2021-11-23T14:43+0300

maske

karabük

askeri

antik kent

roma

yaşam

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Milattan Önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden olan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.İlçenin 3 kilometre batısında bulunan antik kentteki çalışmalarda, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı ortaya çıkarıldı.Hristiyan dünyası din adamlarından Stylianos Alypius'un doğduğu ve Antik Çağ'da hac merkezi olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki çalışmalarda elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen antik kentte kazı çalışmaları yılın 12 ayı sürüyor.‘Yapıdaki sur duvarından burasının askeri yapı olduğunu tahmin ediyoruz’Bu yıl henüz fonksiyonunu çözemedikleri kare planlı bir yapıda yoğunlaştıklarını ve kazıların o alanda sürdüğünü vurgulayan Çelikbaş, "Yapıdaki sur duvarından burasının bir askeri yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Buradaki kazılarda demir bir maske ortaya çıktı" dedi:Hadrianaupolis'te bir Roma garnizonunun, askeri üssünün varlığından söz edilebileceğini anlatan Çelikbaş, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211105/iyon-savascilarin-mezarinda-2500-yillik-masklar-bulundu-esini-kaybeden-kadinlarin-mateminin-ifadesi-1050508885.html

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maske, karabük, askeri, antik kent, roma