https://tr.sputniknews.com/20211123/hekimlerin-beyaz-yuruyusu-basladi-emek-bizim-soz-bizim-1051081134.html

Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüşü’ başladı: ‘Emek bizim, Söz bizim’

Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüşü’ başladı: ‘Emek bizim, Söz bizim’

Hekimlerin, TTB öncülüğünde ‘Beyaz Yürüyüş’ü başladı. 27 Kasım’da Ankara’da sona erecek yürüyüş, yapılacak ‘Beyaz Forum’ ile devam edecek. Eylem öncesi basın... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T21:38+0300

2021-11-23T21:38+0300

2021-11-23T21:51+0300

türkiye

ankara

istanbul

protesto

şebnem korur fincancı

türk tabipleri birliği (ttb)

eylem

doktor

mehmet durakoğlu

canan kaftancıoğlu

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ başladı. 27 Kasım’da son bulacak olan eylem, Ankara’da yapılacak ‘Beyaz Forum’ ile devam edecek.Yürüyüş öncesi yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da katıldı.‘Genç meslektaşlarımız bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor, kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor’Basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şu ifadeleri kullandı:‘Sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür’Fincancı, pandeminin sağlığın önemini gösterdiğini belirterek “Salgın dönemi, mesleki özerkliğimizin, etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkarmanın yanında, sağlığın nasıl başat bir rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anlamını, önemini bir kere daha hepimize ve tüm insanlığa gösterdi. Bugün bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görmüşken ortak değerlerimizi, mesleki mücadelemizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı, taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür” dedi.Fincancı sözleri şu ifadelerle sonlandırdı:Fincancı’nın ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Ahmet Tarık İşmen, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Erdinç Orhan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak ve Devrimci Sağlık-İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir de konuşma gerçekleştirdi.

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ankara, istanbul, protesto, şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), eylem, doktor, mehmet durakoğlu, canan kaftancıoğlu, hekim, beyaz yürüyüş