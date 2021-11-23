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Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi
Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi
Northwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T02:35+0300
2021-11-23T02:35+0300
yaşam
northwestern üniversitesi
araştırma
kamera
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Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler, havadaki su taneciğinden iç organlara kadar uzanan geniş bir skalada farklı katı ve opak nesneleri görüntüleyebilen bir kamera tasarladı.Üniversiteden yapılan açıklamada, kameranın 'sentetik dalga boyu holografisi' adı verilen bir ışık yakalama sistemine sahip olduğu belirtildi.Açıklamada, kameranın lazer ışığını gizli nesnelere dağıttığı ve sonrasında bir yapay zekanın nesneleri görüntülemek için sinyalleri yeniden oluşturduğu kaydedildi.Northwestern'de yürütülen araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayınlandı.Holografi yönetminin, bilim insanlarının iç organları dahi görmesine izin vermesi sebebiyle otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde veya invaziv olmayan tıbbi görüntüleme için kullanılabileceği düşünülüyor.Henüz prototip aşamada olan teknolojinin, gelecekte trafik kazalarının önlenmesine etkili olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20191215/time-son-10-yilin-en-iyi-aygitlarini-secti-1040841854.html
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northwestern üniversitesi, araştırma, kamera

Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi

02:35 23.11.2021
© Fotoğraf : Florian Willomitzer / Northwestern UniversityNorthwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor.
Northwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Fotoğraf : Florian Willomitzer / Northwestern University
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Northwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor.
Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler, havadaki su taneciğinden iç organlara kadar uzanan geniş bir skalada farklı katı ve opak nesneleri görüntüleyebilen bir kamera tasarladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kameranın 'sentetik dalga boyu holografisi' adı verilen bir ışık yakalama sistemine sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, kameranın lazer ışığını gizli nesnelere dağıttığı ve sonrasında bir yapay zekanın nesneleri görüntülemek için sinyalleri yeniden oluşturduğu kaydedildi.
Northwestern'de yürütülen araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayınlandı.
Holografi yönetminin, bilim insanlarının iç organları dahi görmesine izin vermesi sebebiyle otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde veya invaziv olmayan tıbbi görüntüleme için kullanılabileceği düşünülüyor.
Henüz prototip aşamada olan teknolojinin, gelecekte trafik kazalarının önlenmesine etkili olması bekleniyor.
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