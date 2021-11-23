https://tr.sputniknews.com/20211123/her-seyi-goruntuleyebilen-kamera-uretildi-1051054205.html

Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi

Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi

Northwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T02:35+0300

2021-11-23T02:35+0300

2021-11-23T02:35+0300

yaşam

northwestern üniversitesi

araştırma

kamera

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Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler, havadaki su taneciğinden iç organlara kadar uzanan geniş bir skalada farklı katı ve opak nesneleri görüntüleyebilen bir kamera tasarladı.Üniversiteden yapılan açıklamada, kameranın 'sentetik dalga boyu holografisi' adı verilen bir ışık yakalama sistemine sahip olduğu belirtildi.Açıklamada, kameranın lazer ışığını gizli nesnelere dağıttığı ve sonrasında bir yapay zekanın nesneleri görüntülemek için sinyalleri yeniden oluşturduğu kaydedildi.Northwestern'de yürütülen araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayınlandı.Holografi yönetminin, bilim insanlarının iç organları dahi görmesine izin vermesi sebebiyle otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde veya invaziv olmayan tıbbi görüntüleme için kullanılabileceği düşünülüyor.Henüz prototip aşamada olan teknolojinin, gelecekte trafik kazalarının önlenmesine etkili olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20191215/time-son-10-yilin-en-iyi-aygitlarini-secti-1040841854.html

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northwestern üniversitesi, araştırma, kamera