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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Hindistan’da son 24 saatte 1.5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı
Hindistan’da son 24 saatte 1.5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı
Hindistan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte vaka sayısı, 543 günün en düşük seviyesine geriledi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T11:06+0300
2021-11-23T11:06+0300
2021-11-23T11:07+0300
koronavirüs
hindistan
vaka
kovid-19
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Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 579 Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı. Ülkede düzenlenen büyük festivallere rağmen, günlük vaka sayısı 543 günde görülen en düşük seviye oldu. Öte yandan, son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam ölü sayısı 466 bin 147’ye ulaştı. Hindistan’da, Kovid-19’a karşı 944 milyon yetişkinin yüzde 81'i ilk doz aşı yaptırdı, ikinci doz aşısını yaptıranlar ise yüzde 43'te kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20200505/hindistan-koronavirus-vakalari-ve-olumlerinde-24-saatteki-en-buyuk-artisi-kaydetti-1041971528.html
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hindistan, vaka, kovid-19
Hindistan’da son 24 saatte 1.5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı 11:06 23.11.2021 (güncellendi: 11:07 23.11.2021)
Hindistan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte vaka sayısı, 543 günün en düşük seviyesine geriledi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 579 Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana
toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı.
Ülkede düzenlenen büyük festivallere rağmen, günlük vaka sayısı 543 günde görülen en düşük seviye oldu.
Öte yandan, son 24 saatte
236 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam ölü sayısı 466 bin 147’ye ulaştı.
Hindistan’da, Kovid-19’a karşı
944 milyon yetişkinin yüzde 81'i ilk doz aşı yaptırdı, ikinci doz aşısını yaptıranlar ise yüzde 43'te kaldı.