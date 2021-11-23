https://tr.sputniknews.com/20211123/hintli-adam-esi-icin-3-yilda-kendi-tac-mahalini-yapti-1051061937.html

Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı

Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı

Şah Cihan- Mümtaz Mahal aşkının nişanesi olan Tac Mahal, Hindistan'da bir çiftin evinin ve evliliğinin de 'sembolü oldu.' Eşine sevgisini göstermek isteyen bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:24+0300

2021-11-23T12:24+0300

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hindistan

tac mahal

ev

aşk

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Hindistan'da Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, doğum sırasında ölen eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan ve 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak anılan Tac Mahal bir aşığa daha ilham oldu. Madhya Pradeş eyaletinden Anand Prakaş Çouksey adlı bir adam, eşi Mancuşa Çouksey'e olan aşkını cümle aleme ilan etmek için önce yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir ev inşa etmek istedi. Ancak yetkililerden izin alamayan Çouksey 17. yüzyıldan kalma Tac Mahal'e benzer bir ev planının hayata geçirdi. Yapımı 3 yıl süren 90 metrekarelik evin 4 minaresi, 4 yatak odası, büyük bir salonu, kütüphanesi ve meditasyon odası var. Evin inşasında görev yapan mühendisler ilham için Tac Mahal'i detaylıca incelediklerini söyledi. Çouksey de 'muhteşem' evin turist cazibe merkezi olmasını umuyor.

https://tr.sputniknews.com/20160419/ingiltere-prens-william-kate-middleton-diana-charles-1022235955.html

hindistan

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hindistan, tac mahal, ev, aşk