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Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı
Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı
Şah Cihan- Mümtaz Mahal aşkının nişanesi olan Tac Mahal, Hindistan'da bir çiftin evinin ve evliliğinin de 'sembolü oldu.' Eşine sevgisini göstermek isteyen bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T12:24+0300
2021-11-23T12:24+0300
hindistan
tac mahal
ev
aşk
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Hindistan'da Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, doğum sırasında ölen eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan ve 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak anılan Tac Mahal bir aşığa daha ilham oldu. Madhya Pradeş eyaletinden Anand Prakaş Çouksey adlı bir adam, eşi Mancuşa Çouksey'e olan aşkını cümle aleme ilan etmek için önce yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir ev inşa etmek istedi. Ancak yetkililerden izin alamayan Çouksey 17. yüzyıldan kalma Tac Mahal'e benzer bir ev planının hayata geçirdi. Yapımı 3 yıl süren 90 metrekarelik evin 4 minaresi, 4 yatak odası, büyük bir salonu, kütüphanesi ve meditasyon odası var. Evin inşasında görev yapan mühendisler ilham için Tac Mahal'i detaylıca incelediklerini söyledi. Çouksey de 'muhteşem' evin turist cazibe merkezi olmasını umuyor.
https://tr.sputniknews.com/20160419/ingiltere-prens-william-kate-middleton-diana-charles-1022235955.html
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hindistan, tac mahal, ev, aşk

Hintli adam, eşi için 3 yılda kendi Tac Mahal'ini yaptı

12:24 23.11.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghTac Mahal
Tac Mahal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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Şah Cihan- Mümtaz Mahal aşkının nişanesi olan Tac Mahal, Hindistan'da bir çiftin evinin ve evliliğinin de 'sembolü oldu.' Eşine sevgisini göstermek isteyen bir adam Tac Mahal'e benzeyen bir ev inşa ettirdi.
Hindistan'da Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, doğum sırasında ölen eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan ve 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak anılan Tac Mahal bir aşığa daha ilham oldu.
Madhya Pradeş eyaletinden Anand Prakaş Çouksey adlı bir adam, eşi Mancuşa Çouksey'e olan aşkını cümle aleme ilan etmek için önce yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir ev inşa etmek istedi. Ancak yetkililerden izin alamayan Çouksey 17. yüzyıldan kalma Tac Mahal'e benzer bir ev planının hayata geçirdi. Yapımı 3 yıl süren 90 metrekarelik evin 4 minaresi, 4 yatak odası, büyük bir salonu, kütüphanesi ve meditasyon odası var.
Evin inşasında görev yapan mühendisler ilham için Tac Mahal'i detaylıca incelediklerini söyledi. Çouksey de 'muhteşem' evin turist cazibe merkezi olmasını umuyor.
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