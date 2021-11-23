https://tr.sputniknews.com/20211123/icislerinden-bolu-belediye-meclisinin-kararina-sorusturma-1051082991.html

İçişleri'nden Bolu Belediye Meclisinin kararına soruşturma

İçişleri'nden Bolu Belediye Meclisinin kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Meclisinin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlattı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T22:26+0300

2021-11-23T22:26+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

soruşturma

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Bolu elediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili karara ilişkin soruşturma başlatıldı.AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan "kanun önünde eşitlik" ilkesi, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3'üncü ve 5'inci maddelerinde belirlenen "eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı", Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen "nefret ve ayırımcılık" ile 216'ncı maddesinde belirlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve 257'nci maddesindeki "görevi kötüye kullanma" suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak.Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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içişleri bakanlığı, soruşturma