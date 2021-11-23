İletişim Başkanı Altun: Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır

"Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz."