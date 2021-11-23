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İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3.5 milyar TL
İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3.5 milyar TL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T21:36+0300
2021-11-23T21:36+0300
2021-11-23T21:50+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kur
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3.5 milyar TL 21:36 23.11.2021 (güncellendi: 21:50 23.11.2021)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti; 3.5 milyar lira" ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin"