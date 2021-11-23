İngiltere'de Muhafazakâr milletvekillerinden göçmen önerisi: 12 bin kilometre uzağa gönderelim

İngiltere ile Fransa arasında yaşanan balıkçılık krizinin ardından, İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekor kırıldı.Göçmenlik yetkilileri son iki hafta içinde iki kez binden fazla düzensiz göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığını açıkladı.TRT'nin aktardığına göre , kanaldan İngiltere'ye geçen göçmenlerle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir tartışma, son haftalarda hükümetin en çok konuştuğu konuların başında geldi.Ashfield'ın muhafazakar politikacısı Lee Anderson, Guardian gazetesine İngiltere Hükümeti Göçmenlik Bakanı'nı göçmenleri gönderme işlemlerine başlaması konusunda uyardığını söyledi.Anderson, "Falkland Adaları'nı yanayım. Bu. insanları caydırmanın tek yolu. Onlara, 'buraya gelirseniz 12 bin kilometre uzağa gönderilirsiniz' mesajını vermektir" dedi.
İngiltere'de Muhafazakâr Parti'nin milletvekilleri, ülkeye Manş üzerinden yasa dışı geçiş yapan göçmenleri 12 bin kilometre uzaklıktaki Falkland Adaları'na göndermeyi önerdi. Ada, Arjantin ile İngiltere arasında tartışmalı bir açık deniz bölgesi.
İngiltere ile Fransa arasında yaşanan balıkçılık krizinin ardından, İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekor kırıldı.
Göçmenlik yetkilileri son iki hafta içinde iki kez binden fazla düzensiz göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığını açıkladı.
TRT'nin aktardığına göre , kanaldan İngiltere'ye geçen göçmenlerle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir tartışma, son haftalarda hükümetin en çok konuştuğu konuların başında geldi.
Ashfield'ın muhafazakar politikacısı Lee Anderson, Guardian gazetesine İngiltere Hükümeti Göçmenlik Bakanı'nı göçmenleri gönderme işlemlerine başlaması konusunda uyardığını söyledi.
Anderson, "Falkland Adaları'nı yanayım. Bu. insanları caydırmanın tek yolu. Onlara, 'buraya gelirseniz 12 bin kilometre uzağa gönderilirsiniz' mesajını vermektir" dedi.