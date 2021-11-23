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İtalya'da ötanaziye ilk onay: 'Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum, yorgunum'
İtalya'da ötanaziye ilk onay: 'Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum, yorgunum'
İtalya’da 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın tıbbi yardımla hayatına son verme talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T19:18+0300
2021-11-23T19:30+0300
dünya
italya
felç
ötenazi
ötanazi
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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneği, bugün yaptığı açıklamayla, bir kamyon şoförünün yardımla hayatına son verme talebinin, Marche bölgesi sağlık makamları nezdindeki etik kurul tarafından 13 aylık incelemenin ardından kabul edildiğini duyurdu.Boynundan aşağısı 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası felç olan 43 yaşındaki kamyon şoförü, söz konusu kararı, "Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum" sözleriyle değerlendirdi.Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da alınan bu karar, bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor.İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin önünü açmıştı.Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayata son verme taleplerinin bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.
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italya, felç, ötenazi, ötanazi

İtalya'da ötanaziye ilk onay: 'Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum, yorgunum'

19:18 23.11.2021 (güncellendi: 19:30 23.11.2021)
© AFP 2021 / FEDERICO PARRAÖtenazi
Ötenazi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / FEDERICO PARRA
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İtalya’da 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın tıbbi yardımla hayatına son verme talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylandı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneği, bugün yaptığı açıklamayla, bir kamyon şoförünün yardımla hayatına son verme talebinin, Marche bölgesi sağlık makamları nezdindeki etik kurul tarafından 13 aylık incelemenin ardından kabul edildiğini duyurdu.
Boynundan aşağısı 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası felç olan 43 yaşındaki kamyon şoförü, söz konusu kararı, "Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum" sözleriyle değerlendirdi.
Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da alınan bu karar, bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor.
İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin önünü açmıştı.
Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayata son verme taleplerinin bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.
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